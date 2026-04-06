Що суворо заборонено робити в кожен день Страсного тижня

Страсний тиждень (або Велика седмиця) - це найсуворіший та найважливіший період усього церковного року, що передує Великодню. Кожен його день наповнений глибоким символізмом, особливими обрядами та суворими заборонами.

РБК-Україна розповідає про історію та головні традиції кожного дня Страсного тижня, щоб ви встигли правильно підготуватися до головного християнського свята.

У 2026 році Страсний тиждень триває з 6 по 11 квітня. Великий понеділок - початок Страсної седмиці.

Страсним цей тиждень називається на честь "страстей" (страждань) Ісуса Христа в останні дні Його земного життя. Це час, коли віряни згадують Таємну вечерю, зраду Юди, розп'яття та поховання Спасителя.

У народній традиції цей тиждень - час тотального очищення. Люди намагалися прибрати не лише в оселях, а й у власних думках, відпускаючи образи та припиняючи будь-які чвари.

Це період найсуворішого посту, коли з раціону повністю виключаються м'ясні, молочні продукти, яйця та навіть риба.

Головні заборони Страсного тижня

Влаштовувати гучні розваги. Співи, танці та вечірки вважаються великим гріхом у скорботні дні.

Сваритися та лихословити. Будь-яка агресія чи злість, проявлена в цей період, за народними віруваннями, повернеться до людини сторицею.

Святкувати весілля та дні народження. Усі світські свята намагалися перенести на період після Великодня. В цей тиждень церква не проводить обряди вінчання.

Відмовляти в допомозі. Жадібність та байдужість до чужого горя у ці дні вважаються особливим гріхом.

Борги. Не варто у Страсний тиждень позичати гроші або речі. Казали, що разом з речами є ризик віддати вдачу та добробут.

Традиції та прикмети по днях

Великий понеділок

У храмах згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого зрадили брати, та євангельську притчу про безплідну смоковницю, яку прокляв Христос.

Традиції:

Починається велике прибирання. Господині намагалися вимити все в домі, побілити стіни та викинути старий непотріб. Ремонтують та малюють паркани, роблять дрібні ремонти.

Великий вівторок

Цього дня згадують притчі Ісуса про десять дів та про таланти.

Традиції:

Завершували роботу з одягом - прали, прасували, штопали. Також купували продукти для майбутнього великоднього столу.

Велика середа

День, коли Юда Іскаріот зрадив Христа за 30 срібняків. У храмах востаннє читають молитву з поклонами.

Традиції:

Завершували всі брудні роботи в домі та на городі. Саме в середу готували яйця для писанок та купували все для пасок. До вечора потрібно винести все сміття.

Великий (Чистий) четвер

Згадка про Таємну вечерю та встановлення таїнства Євхаристії (причастя).

Традиції:

Головна традиція - купання до сходу сонця, щоб змити з себе гріхи та хвороби. Цього дня починають замішувати тісто, пекти паски та фарбувати яйця (але їсти їх ще не можна). Також готували четвергову сіль.

Усі справи на кухні потрібно робити у чистоті та без галасу - жодних криків, голосних розмов, стукання.

Велика (Страсна) п'ятниця

Найскорботніший день року - день розп'яття та смерті Ісуса Христа. О 15:00 у храмах виносять Плащаницю.

Традиції:

Повна відмова від їжі до моменту винесення Плащаниці. Будь-яка фізична праця, особливо шиття чи робота на землі, суворо заборонена. Не можна різати, колоти дрова, прати. Найсуворіша заборона - веселощі та танці.

Велика субота

День спокою, коли Христос перебував у гробі. Увечері в храмах починаються святкові богослужіння.

Традиції:

Завершували приготування страв до свята. Збирали великодній кошик для освячення. Якщо щось не встигли зробити - це останній день.

А ще - це день милосердя та прощення.

Ввечері починаються богослужіння та освячування пасок. Вони тривають цілу ніч та наступний ранок.

Неділя - Світле Христове Воскресіння (Великдень)

Завершення Страсного тижня та Великого посту. Свято перемоги життя над смертю.

Традиції: