Студенти КНУ ім. Шевченка вийшли на акцію протесту - вимагали відсторонити ректора

Студенти Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка вийшли на акцію протесту проти ректора Володимира Бугрова.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

Учасники акції вимагали публічної реакції адміністрації університету на скандали, пов'язані з керівництвом вишу, протестували проти дій ректора та вимагали його відсторонення на час розслідування.

Зазначається, що 20 березня в анонімному Tелеграм-каналі з'явилося відео сексуального характеру, на якому зафіксований чоловік, нібито схожий на Бугрова. Після цього представники студентського самоврядування перевірили аудиторію з відео та нібито виявили там речі інтимного характеру.

Бугров у коментарі Інтерфакс-Україна заявив, що адміністрація вживає необхідних заходів для вирішення ситуації, але інформацію з анонімних телеграм-каналів не коментуватиме.

Зазначається, що всі приміщення головного навчального корпусу (червоного корпусу) та інших корпусів університету (в тому числі 105 авдиторія) відповідно до законодавства використовуються для вирішення визначених Статутом цілей та завдань.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року Бугров заявив, що публікації, які начебто свідчать про його сексуальні стосунки зі студентками, є замовною кампанією.

Шевченківський райсуд Києва у березні 2026 року визнав ректора КНУ ім. Тараса Шевченка винним у недостовірному декларуванні.

Бугров заперечив внесення недостовірних відомостей до своєї майнової декларації, які виявило Нацагентство з питань запобігання корупції. Очільник вишу назвав звинувачення у недостовірному декларуванні спробою не допустити його до участі у виборах на посаду ректора, повідомляють ЗМІ.

У лютому 2024 року журналісти виявили у Бугрова квартиру в елітному житловому комплексі Києва вартістю понад 3,5 мільйона гривень. Аналіз декларацій показав, що у ректора не було коштів на придбання такого житла, адже протягом 2020 року його сім'я заробила 1,3 мільйона гривень.