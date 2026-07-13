Стармер: Після припинення вогню в Україну свої сили готові надіслати 25 держав

Коли зброя замовкне, щонайменше 25 країн готові будуть розмістити в Україні своїх військових для гарантування миру.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі Коаліції охочих у Парижі 13 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз у нас є чіткі плани щодо створення багатонаціональних сил в Україні у складі понад 25 країн, готових до розгортання протягом декількох днів, щоб допомогти гарантувати мир, коли буде встановлено режим припинення вогню», - заявив глава уряду.

Він додав, що в партнерів також є детальні плани, які були узгоджені в Парижі в січні, щодо ширшого пакету надійних і юридично обов'язкових гарантій безпеки. Все це політик вважає великим прогресом з моменту, коли ця група зібралась уперше на початку 2025 року.

«Ми стоїмо за Україною сьогодні сильнішими, ніж будь-коли. Ми збільшили нашу військову підтримку... Це посилає дуже потужний сигнал про європейську єдність», - зазначив Стармер.

За його словами, останніми тижнями наратив змінився. Ми бачимо реальний імпульс в Україні, а Путін нарешті був змушений визнати, що його незаконне вторгнення створює реальні проблеми для Росії. Стармер висловив сподівання, що це "наблизить нас до серйозних переговорів", і закликав водночас подвоїти зусилля, адже вбивства людей тривають.

Він назвав пріоритети: зробити все можливе, щоб Україна мала необхідні засоби ППО для запобігання подальшим безглуздим людським жертвам (це включає прискорення виробництва засобів ППО, надання більшої кількості із запасів партнерів і підтримку українських інновацій); посилення тиску на Росію (зокрема йдучи далі в питанні санкцій); продовження підтримки зусиль щодо забезпечення справедливого та тривалого миру; визначення поточної лінії зіткнення як відправної точки для переговорів; надання Україні надійних та юридично зобов’язуючих гарантій безпеки тощо.

«Тепер, коли Путін перебуває в обороні, він знову спробує залякати нас розмовами про ескалацію та гібридними атаками… Ми маємо чітко усвідомлювати, що хоча ми не шукаємо конфронтації з Росією, ця тактика не відлякає нас від підтримки України», - підкреслив очільник уряду.

Для Стармера, який невдовзі залишає посаду, це остання зустріч у Коаліції охочих. Політик запевнив, що наступний уряд продовжить курс підтримки України.

Велика Британія погодилася зробити внесок у кредит ЄС на підтримку України на 2026-2027 роки, що відповідає вартості контрактів з британськими оборонними виробниками. Європейський Союз та Велика Британія у спільній заяві 13 липня визнали цю угоду як демонстрацію їхньої спільної відданості Україні, а також тісно взаємопов'язаного та взаємозалежного характеру оборонно-промислових баз ЄС та Великої Британії.