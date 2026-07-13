Бронювання від мобілізації у "Дії" можуть призупинити - ЗМІ

Бронювання від мобілізації у "Дії" можуть тимчасово призупинити - на час впровадження оновлень до правил надання критичності підприємствам. Про це 13 липня із посиланням на джерело повідомило агентство "РБК-Україна".

За даними співрозмовника видання, рішення про призупинення бронювання через "Дію" ухвалене Ставкою верховного головнокомандувача, але наразі очікують на офіційне оголошення.

Наразі остаточно незрозуміло, як виглядатиме процес, оскільки на Ставці обговорювалися різні варіанти. Наприклад, закрити можливість бронювання лише тим, хто ще не підтвердив критичність, або ж навпаки - для всіх бізнесів відразу.

Орієнтовно, бронювання буде на "паузі" до 1 вересня. За словами джерела, попередньо, після того, як рішення набуде чинності, заявки на бронювання, які вже були на опрацюванні, будуть опрацьовані, а можливості подати нові заявки не буде.

Поступово можливість бронювання планують відкривати для підприємств, які підтвердять критичність за новими критеріями.

Контекст Наприкінці травня Кабмін оновив правила бронювання, а також доручив відповідальним органам влади переглянути критерії надання критичності бізнесу. Серед ключових змін - підвищення вимоги щодо середньої зарплати працівників.

Підприємства мають підтвердити критичність згідно з новими вимогами до 1 вересня. За матеріалами Гордон.