Bihus.Info: Через благодійний фонд Тищенка могли легалізовувати кошти від колцентрів

У справі народного депутата Миколи Тищенка благодійний фонд "Дорога миру" міг використовуватися для легалізації коштів, отриманих від колцентрів. Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, яке ґрунтується на матеріалах, оприлюднених під час судового засідання.

Чому це важливо. Боротьба з корупцією серед високопосадовців і народних депутатів є однією з ключових вимог українського суспільства та міжнародних партнерів України, зокрема ЄС.

Прокурори під час засідання суду заявили, що частина грошей, які надходили як благодійна допомога, могла не потрапляти на рахунки фонду або використовуватися не за призначенням. За матеріалами слідства, фонд міг завищувати реальну вартість придбаних для військових авто та використовувати кошти на власні потреби.

У Bihus.Info зазначають, що, за версією слідства, під виглядом благодійних внесків Тищенко міг отримувати значні суми від колцентрів. На підтвердження цього прокурори навели матеріали про неодноразову передачу коштів народному депутату як благодійної допомоги, за що донори отримували від фонду подяки.

Також під час судового засідання оприлюднили фрагменти листування колишньої дружини Тищенка Алли Барановської. В одному з них вона обговорює оформлення документів на закупівлю автомобілів для благодійності, зокрема пропонує зробити так, щоб чотири автомобілі "виглядали" на $100 000, хоча фактична вартість могла бути нижчою.

"Чотири маленькі машини будуть виглядати зовсім не дуже. Мені треба якось сфоткати, щоб на 100 000 виглядало, ніхто не повірить, що ці чотири пендюрки коштують по 25 000. Просто чотири маленькі не потягнуть візуально на сотку баксів... 40 повернути не забудь, а то мені відірвуть голову", - написала Барановська.

Ще один епізод справи стосується вимагання хабаря. За версією слідства, Тищенко вимагав гроші у власників колцентрів за "невтручання" в їхню діяльність, а частину коштів отримував під виглядом благодійних внесків через фонд "Дорога миру".

Також НАБУ вважає, що він легалізував 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною Аллою Барановською.

Журналісти зазначають, що цей епізод є частиною нової підозри, яку НАБУ і САП оголосили Тищенку 29 червня. Підозра стосується вимагання неправомірної вигоди, легалізації коштів та недостовірного декларування.

3 липня суд обрав міру запобіжного заходу для народного депутата Миколи Тищенка - тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн. Станом на 10 липня увесь розмір застави внесли. "Схеми" повідомили з посиланням на джерела, що 650 000 грн вніс сам Микола Тищенко, 5 млн грн - приватна фірма з Дніпра, ще 4,35 млн грн - приватна особа.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ