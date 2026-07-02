ЗМІ: нові санкції ЄС торкнуться шістьох причетних до виробництва російських "Шахедів"

У зв’язку з останніми російськими атаками на Київ та інші українські міста голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас оголосила про нові пропозиції щодо санкцій.

Про це стало відомо агентству dpa від джерела у Європейській службі зовнішніх дій, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Згідно з інформацією, нові санкції планується застосувати загалом до п’яти юридичних осіб та однієї фізичної особи.

Як повідомляється, це суб’єкти, причетні до розробки та виробництва компонентів, що підвищують бойові можливості російських дронів "Шахед" та "Герань".