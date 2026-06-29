Вадефуль обговорить з Рубіо у Вашингтоні довгострокову підтримку України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Вашингтона обговорить із державним секретарем США Марко Рубіо підготовку до саміту НАТО в Анкарі, новий розподіл відповідальності в Альянсі та довгострокову підтримку України.

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті МЗС ФРН заяві Вадефуля, який вирушає у поїздку, під час якої відвідає США, Парагвай, Аргентину та Бразилію, передає Укрінформ.

"З моїм колегою Марко Рубіо я обговорю, як ми можемо досягти на саміті НАТО наступного тижня в Анкарі нового розподілу відповідальності в Альянсі та стабільної, довгострокової підтримки України", - зазначив глава німецької дипломатії.

За його словами, така підтримка має привести Москву до розуміння, "що настав час припинити вбивства в Україні та сісти за стіл переговорів".

Вадефуль наголосив, що "Україна давно готова до миру, і ми, європейці, також готові всіляко її супроводжувати на цьому шляху".

Міністр також підкреслив, що США залишаються для Німеччини найважливішим партнером за межами Європи.

"Сполучені Штати були і залишаються нашим найважливішим партнером за межами Європи. Ми є союзниками у захисті нашої свободи. Для євроатлантичної безпеки вирішальне значення має те, чи збережемо ми нашу непохитну рішучість у рамках НАТО і в майбутньому", - зазначив він.

За словами Вадефуля, політика стримування доводить свою ефективність.

"Не випадково Росія Путіна не наважується атакувати жодного члена НАТО: наше колективне стримування працює", - заявив міністр.

У Державному департаменті Сполучених Штатів вважають, Україна на цей момент перемагає у війні проти Росії.