Дубінському обрали запобіжний захід - 60 днів під вартою без права внесення застави

Народному депутату України Олександрові Дубінському, підозрюваному у державній зраді, обрали запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

В Офісі генпрокурора не назвали прізвище підозрюваного, однак сам Дубінський підтвердив, що йдеться про нього.

За даними слідства, він поширював у Telegram, Facebook та Instagram матеріали, спрямовані на формування вигідних РФ наративів, дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.

5 травня 2026 року народному депутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України.

14 травня 2026 року слідчий суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада 2023 року Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того самого дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України.

3 листопада 2023-го Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада 2023 року Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

3 грудня Дубінський повідомив про побиття в СІЗО. Столична поліція заявила, що перевірка повідомлень не підтверджує інформацію про завдання нардепу тілесних ушкоджень. Пізніше, 27 грудня, Печерський райсуд Києва відмовився змінити запобіжний захід нардепу Дубінському на домашній арешт і залишив його під вартою.

9 січня вже цього року Офіс генпрокурора направив до суду справу Дубінського про підроблення документів для виїзду за кордон.

У вересні 2024 року правоохоронці викрили, що нардеп Дубінський, якого підозрюють в організації незаконного перетину кордону, робив це неодноразово. Йому повідомили про нову підозру

13 березня 2024 року Печерський райсуд Києва визнав Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Апеляційний суд Києва 20 грудня 2024 року залишив без змін вирок стосовно народного депутата, підозрюваного у корупції.

27 січня 2026 року Апеляційний суд залишив Дубінського під вартою.

27 січня 2026 року Апеляційний суд залишив Дубінського під вартою.

5 травня 2026 року народному депутату України IX скликання Олександру Дубінському повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.