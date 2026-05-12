Єрмак назвав "необґрунтованим" повідомлення йому про підозру

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення йому про підозру є "необґрунтованим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в Telegram.

"Відбулося перше судове засідання у справі, в рамках якої мені було повідомлено про підозру. Разом з адвокатами працюємо з матеріалами справи. Але вже після першого ознайомлення можу повторити те, що сказав журналістам: повідомлення про підозру є необґрунтованим", - зазначив він.

Єрмак нагадав, що є адвокатом із понад 30-річним стажем, і зауважив, що "завжди керувався законом". Він заявив, що є відкритим до всіх процесуальних дій, і підкреслив, що захищатиме "свої права, своє ім'я та свою репутацію виключно в межах законів України".

"Водночас вважаю за необхідне звернути увагу на очевидне. Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою скласти щодо мене повідомлення про підозру", - йдеться у його заяві.

Він наголосив, що слідство має бути "незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу". Єрмак також зазначив, що буде залишатися в Україні та вести адвокатську діяльність. Повідомлення про підозру Єрмаку

Нагадаємо, екскерівник ОП Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП у рамках справи "Династія".

Правоохоронці встановили, що у 2020 році колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив збудувати елітне містечко "Династія" в селі Козин під Києвом за гроші, отримані протиправним шляхом.

Згідно з даними слідства, до будівництва Чернишов залучив бізнесмена Тимура Міндіча, а також екскерівника ОП Андрія Єрмака.

На території містечка будувались елітні котеджі. У НАБУ і САП повідомили, що в межах схеми її учасники в період із 2021 до 2025 року "відмили" 8,9 млн доларів.

У вівторок, 12 травня, Єрмаку почали обирати запобіжний захід - він відкидає всі звинувачення на його адресу. Його адвокат зазначив, що вони з підзахисним сподіваються, що рішення щодо арешту не буде.