Сибіга подякував Угорщині за скасування депортації працівників Ощадбанку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував угорській стороні за скасування рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо всіх семи співробітників Ощадбанку, яких затримали в березні поточного року.

Очільник українського МЗС назвав рішення Угорщини "довгоочікуваним кроком, який вкотре проводить чітку межу між колишнім та нинішнім урядами".

Це також межа між беззаконням та верховенством права. Дякую своїй колезі Аніті Орбан за позицію Угорщини, яка створює правильну та конструктивну атмосферу напередодні майбутніх консультацій на експертному рівні. Ми готуємося до них і розраховуємо на продуктивну зустріч - написав Сибіга.

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня.

В Ощадбанку зазначили, що загальний обсяг цінностей, які перебували в двох інкасаторських автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

На початку травня Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року.