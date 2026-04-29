В Умєрова відреагували на публікацію розмов із Міндічем про Fire Point

У пресслужбі секретаря РНБО Рустема Умєрова заявили, що автентичність і повноту оприлюднених записів розмов із бізнесменом Тимуром Міндічем мають встановлювати правоохоронці. Там також наголосили, що ще у листопаді 2025 року Умєров уже надавав усі необхідні пояснення слідству.

Про це пише Радіо Свобода.

Фрагменти записів розмов бізнесмена Тимура Міндіча та тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова щодо ймовірної закупівлі продукції Fire Point оприлюднило видання "Українська правда".

"Автентичність, повноту та релевантність будь-яких записів або фрагментів мають встановлювати правоохоронні органи. Використання інших джерел може призвести до вказання неперевіреної чи неточної інформації", - заявила пресслужба Умєрова агентству "Інтерфакс-Україна".

У пресслужбі додали, що ще у листопаді 2025 року Умєров уже надавав правоохоронцям усі необхідні пояснення, а коментувати матеріали кримінального провадження він не має права.

Також там наголосили, що комунікація міністра оборони щодо постачання озброєння для Сил оборони є частиною його посадових обов'язків. Щодо припущень про можливе лобіювання окремих компаній зазначили, що з 2024 року Умєров системно працює над поєднанням інтересів міжнародних партнерів і українських виробників у сфері оборонної промисловості.

Окремо в пресслужбі прокоментували згадане у медіа фінансування Fire Point, зазначивши, що йдеться про виробництво дронів, які показали ефективність на фронті, зокрема під час далекобійних операцій вглиб Росії.

"Сума в понад 300 млрд, які начебто були профінансовані компанії, не відповідає дійсності. Це загальна сума фінансування закупівель БпЛА у цілому, яка охоплює сотні різних виробників і типів безпілотників - від FPV і розвідувальних до бомберів і далекобійних систем", - пояснили в пресслужбі.

Нагадаємо, 29 квітня "Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, які, за даними журналістів, були задокументовані НАБУ в межах справи "Мідас" у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча, який є підозрюваним у справі про корупцію в енергетичній сфері.

За інформацією видання, влітку 2025 року в цій квартирі була записана розмова за участі тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Співрозмовники, зокрема, обговорювали можливе призначення Умєрова послом у США, а також компанію Fire Point і моделі далекобійного озброєння FP-1, FP- 5 та FP-7.

В "Українській правді" зазначили, що сам факт розмов не є злочином, а оцінку діям фігурантів мають дати правоохоронні органи. Тимур Міндіч у відповіді журналістам заявив, що готовий коментувати будь-які питання лише після допиту НАБУ, а інформацію щодо FirePoint назвав спробою дискредитувати компанію. За матерыалами "Головне в Україні".