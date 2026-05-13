Зеленський подякував Мадяру за засудження російської атаки

Президент Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Угорщини Петеру Мадяру за засудження чергової російської атаки проти України.

Про це Президент Володимир Зеленський написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Важливий меседж засудження російської атаки проти України від Прем'єр- міністра Угорщини Петера Мадяра. Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, а й для сусідніх країн і Європи загалом. Атака триває. Здійснено запуск перших ракет. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни. Дякую за небайдужість та сильну позицію!" - написав Президент.

Начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький заявив, що на Закарпатті 13 травня зафіксували наймасованішу атаку дронів з початку вторгнення.

Новий угорський уряд засудив російську дронову атаку по Закарпаттю в середу, 13 травня, і додав що міністерство закордонних справ країни викликало посла РФ у Будапешті.