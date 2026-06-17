РФ звинуватила Україну в ударі по автобусу з білоруськими футболістами. Генштаб спростував

Інформація про те, що Сили оборони вдарили по автобусу з білоруськими футболістами на території Брянської області Росії, не відповідає дійсності. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Росія намагається використовувати тему захисту дітей для інформаційних операцій на міжнародній арені, водночас сама відповідальна за масове вивезення українських дітей. За даними дослідників, РФ утримує щонайменше 6000 дітей з України, перешкоджає їхньому поверненню та намагається асимілювати через так зване перевиховання. Експерти називають це спробою знищення української ідентичності - більше читайте у розборі LIGA.net.

У зазначений період Сили оборони не застосовували БпЛА по цілях на території Брянської області. Тому ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою, - брехня.

У Генштабі розцінили подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію Кремля.

"Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, РФ дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України", - додали військові.

Водночас саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах. Україна ж атакує виключно законні військові цілі.

Вдень 17 червня виконувач обов'язків губернатора Брянської області Єгор Ковальчук заявив, що нібито український безпілотник атакував автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі. За його словами, команда з Гомеля їхала на відпочинок до Геленджика в Краснодарський край РФ.

За його словами, внаслідок удару нібито загинула громадянка Білорусі, яка супроводжувала команду. Ще шістьох людей нібито було поранено, зокрема чотири дитини.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Білорусі вимагає "від української сторони вичерпних пояснень". Також там наголосили "на обов'язковості безумовного виключення виїзду громадян у зони конфліктів, бойових дій та суміжних з ними регіонів".

Росія у війні часто спекулює на темі дітей. 22 травня 2026 року Генштаб ЗСУ спростував заяви росіян про нібито удар по цивільному коледжу в Луганській області. Водночас військові заявили про ураження штабу елітного підрозділу РФ "Рубікон".

29 травня Україна на засіданні Ради Безпеки ООН вчергове спростувала російські заяви про нібито "удар по дітях" у тимчасово окупованому Старобільську.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ