У МЗС Естонії назвали атаку росіян по сховищу ядерного палива "прорахованою авантюрою"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прокоментував удар військ РФ по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Київській області.

Як передає Укрінформ, про це він написав у соцмережі X.

"Постійне бомбардування РФ українських ядерних об'єктів та навмисне використання нею енергії як озброєння - це прорахована авантюра, пов'язана з ядерною безпекою, що підштовхує Європу до чергової катастрофи", - написав він.

За словами міністра, такий рівень зухвальства Кремля не може залишатися без відповіді. Він вимагає найсуворіших заходів.

"Жодній державі не можна дозволяти грати в рулетку з глобальною ядерною безпекою", - зазначив естонський урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) внаслідок влучання російського безпілотника вночі проти 7 червня була частково зруйнована будівля приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.