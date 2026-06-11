Україна вже має перевагу над РФ у FPV-дронах - Сирський

Україна продовжує нарощувати перевагу над Росією у війні безпілотників. Наразі за кількістю застосування FPV-дронів українські військові випереджають окупантів приблизно у півтора раза, і цей розрив продовжує збільшуватися.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, лише у травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили майже 180 тисяч підтверджених цілей противника. Це на понад 12% більше, ніж місяцем раніше.

Також українські військові за місяць знешкодили близько 4 тисяч російських дронів типу "Шахед" і завдали ударів по майже 10 тисячах позицій операторів ворожих безпілотників.

Сирський додав, що від початку року оператори українських дронів знищили на 12,5 тисячі російських військових більше, ніж Росія за цей час змогла залучити до своїх підрозділів безпілотних систем.

Окремо під час наради військове командування аналізувало результати ударів по російських тилах на відстані до 200 кілометрів від фронту.

За словами головнокомандувача, лише у травні Сили оборони завдали майже 2 тисячі таких ударів. Серед цілей були штаби, командні пункти, райони зосередження військ та інші важливі об'єкти окупантів. Загалом українські військові уразили 414 таких цілей.

Сирський зазначив, що покращити результати вдалося завдяки кращій координації між підрозділами та створенню спеціальних центрів управління у корпусах.

Водночас він наголосив, що Росія також активно розвиває власні безпілотні системи та намагається переймати український досвід.

Однак, за даними української розвідки, росіяни мають проблеми з комплектуванням таких підрозділів. Від початку року до них вдалося набрати лише 14,5 тисячі контрактників, що становить трохи більше п'ятої частини від запланованої кількості. Не дала очікуваного результату і кампанія із залучення студентів до роботи з безпілотниками. За матеріалами Прямий канал.