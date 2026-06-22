У ЄС заявили, що Україна і Молдова рухатимуться до ЄС окремо

Євросоюз переходить до індивідуального підходу щодо України та Молдови, швидкість просування до членства залежатиме від досягнутих результатів

Про це йдеться в заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн після саміту Молдова-ЄС.

"Як тільки відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе. Оскільки вони повинні впроваджувати реформи - і вони мають впроваджувати різні реформи, залежно від того, про яку країну- кандидата ми говоримо", - заявила фон дер Ляєн.

Відповідаючи на запитання про подальше відкриття переговорних кластерів, президентка Єврокомісії наголосила, що оцінює перспективи саме Молдови, оскільки пресконференція була присвячена саміту Молдова-ЄС.

Вона наголосила, що Європейський Союз і надалі дотримуватиметься принципу оцінки за досягнутими результатами, а не за політичними деклараціями чи умовними термінами.

"Я вважаю, що процес, заснований на заслугах, набагато кращий для Молдови, ніж термін "якомога швидше" (as soon as possible - ред.). Тому що "якомога швидше" ні про що не говорить. Але процес, заснований на заслугах, чітко вказує вам на основи нашої методології, що було погоджено всіма 27 державами-членами", - зазначила вона.Вступ України та Молдови до ЄС

8 червня єврокомісарка з розширення Марта Кос прибула до Києва та підтвердила відкриття переговорів про вступ України до ЄС 15 червня, коли відбувається міжурядова конференція для офіційного відкриття переговорів у межах першого кластера законодавства ЄС "Основи".

Після відкриття переговорного кластера і виконання країною-кандидатом необхідних реформ, Єврокомісія підготує проміжний звіт виконання вимог - IBAR (Interim Benchmark Assessment Report), після якого країни-члени вирішать, чи вважати переговори за цим кластером завершеними.

12 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що країни- члени ЄС одноголосно погодилися відкрили перший кластер переговорів щодо приєднання України і Молдови.

У понеділок, 15 червня, усі держави Євросоюзу офіційно погодили відкриття для України та Молдови першого кластеру переговорів про вступ до ЄС. За матеріалами Еспресо TV