У МЗС відреагували на заяви про "роз'єднання" України та Молдови на шляху до ЄС

Підстав для тверджень про нібито роз'єднання України та Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі немає. Обидві країни продовжують синхронно рухатися в переговорному процесі щодо вступу до ЄС. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Чому це важливо. Після відкриття першого переговорного кластера Україна переходить до найскладнішого етапу євроінтеграції. LIGA.net розбирала, які перепони справді можуть загальмувати вступ, а які побоювання не мають під собою підстав.

Головне. У Міністерстві закордонних справ спростували поширені деякими медіа твердження про те, що Україна та Молдова нібито більше не просуватимуться до членства в Європейському Союзі синхронно.

За словами Тихого, заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після саміту ЄС-Молдова 22 червня у Брюсселі були неправильно інтерпретовані. Йшлося про стандартну процедуру переговорного процесу після відкриття першого переговорного кластера, коли кожну країну-кандидата оцінюють за результатами виконання власних реформ.

"Україна та Молдова синхронізовано рухаються в межах переговорного процесу та послідовно проходять відповідні етапи європейської інтеграції. Сторона ЄС неодноразово відзначала виконання обома країнами необхідних умов для відкриття переговорних кластерів. Тому підстав для висновків про якесь нібито "роз'єднання" немає", - наголосили в МЗС.

У МЗС пояснили, що після відкриття першого переговорного кластера подальший рух відбувається відповідно до методології Європейської комісії, яка передбачає індивідуальну оцінку кожної країни-кандидата.

"Україна, яка надала нового імпульсу політиці розширення Європейського Союзу та сприяла відновленню її стратегічної динаміки, розраховує на справедливий, об'єктивний та виважений підхід з боку ЄС у межах подальшого процесу розширення", - додав речник МЗС Георгій Тихий.

Після саміту ЄС-Молдова 22 червня у Брюсселі низка медіа поширила повідомлення про те, що Україна та Молдова нібито більше не просуватимуться до членства в Євросоюзі синхронно. Такі висновки були зроблені після заяв президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що після відкриття першого переговорного кластера кожна країна-кандидат проходить подальші етапи переговорного процесу на основі власних результатів у виконанні реформ.