Понад тисяча повідомлень про "замінування": поліція перевіряє об'єкти

30 березня з 11:00 на електронні адреси органів влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ почали масово надходити анонімні повідомлення про замінування будівель.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Станом на 14:50 поліція отримала 1216 повідомлень. Правоохоронці вже відпрацювали близько 20% повідомлень. Жодне з них не підтвердилося.

На місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи та слідчо-оперативні групи. Фахівці перевіряють об'єкти з дотриманням усіх безпекових процедур.

Поліція встановлює причетних до розсилки неправдивої інформації та не виключає, що йдеться про інформаційно-психологічну операцію.

Громадян закликають зберігати спокій, користуватися лише офіційною інформацією та виконувати вимоги правоохоронців. За неправдиві повідомлення про замінування передбачена кримінальна відповідальність.