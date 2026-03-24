Запорізька АЕС знову втратила основну лінію живлення - МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція втратила підключення до основної лінії електропередачі 750 кВ "Дніпровська" й наразі залежить від єдиної резервної лінії живлення.

Про це повідомило у вівторок, 24 березня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X, передає Укрінформ.

"Запорізька атомна електростанція України сьогодні втратила підключення до лінії електропередачі 750 кВ "Дніпровська", унаслідок чого вона залежить від єдиної резервної лінії для зовнішнього електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство "розпочинає обговорення з обома сторонами щодо встановлення локального припинення вогню для проведення ремонту пошкодженої лінії електропередачі".

В агентстві також додали, що їхні фахівці продовжують спостерігати за ситуацією на станції.

Як повідомляв Укрінформ, Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року. Станція повністю припинила виробляти електроенергію. На території ядерного об'єкта перебувають російські війська та військова техніка. Через обстріли неодноразово пошкоджувалися лінії зовнішнього живлення ЗАЕС.

У червні 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС. Через знищення Каховського водосховища на ЗАЕС води вистачає для охолодження лише при роботі у стані холодного зупину.