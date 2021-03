Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зе

Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского

Недавно исполнился ровно год, как Денис Шмыгаль занял пост премьер-министра Украины. Приоритетными для него и его команды были вопросы завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма. Однако на курс новоизбранного правительства существенно повлияла эпидемия коронавируса.

Насколько эффективной была работа Кабмина, с какими новыми вызовами придётся столкнуться президенту Владимиру Зеленскому для удержания власти в своих руках, почему жесткие меры против пророссийских представителей начались предприниматься только сейчас и реально ли в Украине создать суд в смартфоне - об этом и много другом "Экономические новости" спросили у политолога, главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко., информируют Экономические Новости.

Как Вы оцениваете начало вакцинации в Украине?

- То, что вакцинация наконец-то началась, оцениваю положительно. Но произошло это с заметным опозданием. И к процессу организации вакцинации очень много вопросов и претензий. В этой связи очень много оправданной критики в адрес Минздрава. Что касается критики закупленной индийской вакцины, в том числе со стороны экс-президента Порошенко и пророссийских сил, то это откровенное политиканство либо махровый антивакцинный популизм. Какая вакцина более эффективна или более проблемна, мы узнаем только после массового применения различных вакцин. В разных странах будут применять одновременно разные вакцины, в том числе и потому, что сейчас пока еще наблюдается нехватка вакцин от Ковид-19. А у нас так тем более выбор ограничен. И уже проявляется другая проблема - негативное отношение части людей (и не только в нашей стране) к вакцинированию. И в ближайшей перспективе главной проблемой будет именно противоречие между сторонниками и противниками вакцинирования от Ковид-19.

Министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок извинился за некорректную шутку премьер-министра страны в отношении Украины, который сказал, что пообещал Закарпатье в обмен на российскую вакцину против коронавируса. Что Вы скажете в отношении таких заявлений? Насколько дорожит Украина отношениями со Словакией?

- В этом инциденте важны принципы. Наше руководство указало на недопустимость таких высказываний, которые позволил себе Премьер-министр Словакии. И извинения мы получили не только от министра иностранных дел Словакии, но и сам "виновник" извинился за свое некорректное высказывание. А это значит, что Словакия дорожит отношениями с Украиной. Для нас также важны отношения с нашими соседями, но не ценой принципов и наших национальных интересов. Что мы, собственно, и демонстрируем.

Что можете сказать о годе работы Кабмина Дениса Шмыгаля? Насколько глава правительства справился со своими задачами?

- Основные достижения этого правительства - год и сами продержались (их предшественникам это не удалось), и ситуацию в стране удержали под контролем в сложных условиях коронакризиса (одновременно и эпидемиологического и экономического). Но проблем выше крыши, соответственно и критики, и претензий в адрес Кабмина Д.Шмыгаля. Общее ощущение - правительство слабое (за исключение нескольких членов Кабмина) и недостаточно эффективное. Больших и катастрофических провалов не было (собственно, поэтому правительство Шмыгаля и удержалось). Но не было и больших и ярких достижений. Даже программу собственной деятельности это правительство не смогло в парламенте утвердить.

По своей сути - это правительство исполнителей. Все ключевые политические решения принимаются в Офисе Президента (сейчас еще частично и в СНБО). Но к уровню и эффективности выполнения принятых решений вопросов и претензий очень много. Но не буду обобщать. Эффективность деятельности очень разнится по отдельным ведомствам.

Еще одна особенность нынешнего Кабмина - это правительство без лидера. Премьер-министр Денис Шмыгаль не просто невыразительный и не запоминающийся. Он не столько глава правительства, сколько его административный координатор. Некоторые члены Кабмина намного влиятельнее Премьер-министра, прежде всего глава МВД Арсен Аваков. Парадокс Шмыгаля в том, что его невыразительность помогает ему оставаться при власти (он почти ни с кем не конфликтует, и пытается быть надежным исполнителем для Президента Зеленского), но одновременно лишает его будущего. Потребность в сильном Премьер-министре, и в правительстве, которое станет драйвером ускоренного экономического роста, растет с каждым днем, в том числе и на контрасте с нынешним главой Кабмина и многими его министрами. Нынешнего Премьер-министра при желании не сложно уволить, а вот назначить нового главу правительства будет гораздо сложнее (из-за внутрипарламентских и межолигархических противоречий).

Существует ли внутренний конфликт между президентом Владимиром Зеленским и спикером ВР Дмитрием Разумковым. Ведь последний активно начинает демонстрировать свою самостоятельность. Какие силы могут объединиться вокруг этой личности и какие перспективы у этого политика?

- Нет конфликта между Зеленским и Разумковым. Но процесс постепенного "отпочковывания" и дистанцирования Разумкова от Президента Зеленского и его партии уже происходит. И при нынешних рейтингах Разумкова это процесс неизбежный. Другое дело, что Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского и начнет свою самостоятельную карьеру. Если нынешний спикер парламента сделает это слишком рано, то может потерять и свою должность, и часть рейтинга. А если слишком поздно, то может потерять шанс на успешную самостоятельную карьеру. Пока Дмитрий Разумков выжидает. И на данный момент это правильная тактика. Любой прямой конфликт с Президентом Зеленским будет иметь негативные последствия для Д.Разумкова.

У последнего хорошие политические задатки и есть потенциал для успешной политической перспективы. Хотя, как показывает наш политический опыт, с должности председателя парламента очень сложно претендовать на победу на президентских выборах. Пока у Разумкова хороший рейтинг доверия, но относительно невысокий президентский рейтинг (около 3%). При определенных обстоятельствах он может объединять вокруг себя часть центристски настроенных политиков и избирателей. Но в этой нише лидером остается Президент Зеленский. А есть еще и Владимир Гройсман, и Игорь Смешко, и Виталий Кличко. С некоторыми из них, по слухам, Д.Разумков ведет переговоры. Могут появиться и другие фигуры в этой части политического спектра. Для того, чтобы закрепиться в статусе не просто перспективного, а реально влиятельного политического лидера, Дмитрию Александровичу надо формировать свою собственную команду, искать влиятельных союзников, источники финансирования, определяться с дальнейшей политической стратегией.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то какие политические силы, по Вашему мнению, смогли бы попасть в ВР?

Те же самые, что и в 2019 г., за исключением, пожалуй, "Голоса". Но как вместо "Самопомощи" в Верховную Раду в 2019 г. зашел идеологически схожий политический проект ("Голос"), так и в следующую Верховную Раду скорее всего зайдет политический проект из молодых прозападных общественных активистов. А какое у него будет название, это не столь важно. Могут также пройти (при условии эффективной избирательной кампании) 1-2 партии, которые сейчас вне парламента. Такие шансы потенциально есть у партий В.Гройсмана, И.Смешко и, при определенных обстоятельствах, у партии О.Ляшко.

Но, скорее всего, в ближайшее время досрочных парламентских выборов не будет. А со временем конфигурация партийно-политического поля в Украине может несколько измениться.

В добавок к уже ранее принятым решениям по блокированию пророссийских телеканалов и санкций против семьи Виктора Медведчука, на минувшей неделе СНБО ввел санкции против 10 своих офицеров по делу о финансировании терроризма. В список попали бывший главы МВД страны Виталий Захарченко, экс- глава СБУ Александр Якименко, Денис Березовский, Станислав Шапортов, Сергей Нянчур, Юрий Катовский, Владимир Товский, Валентин Ханжа, Сергей Елисеев и Дмитрий Шакура. Почему такие жестки меры начались предприниматься только сейчас?

- А потому, что до Зеленского проводилась политика двойных стандартов. В известной мере это отражение политической сути Петра Порошенко. Было много пафосной патриотической риторики, но при этом легализовывались телеканалы Медведчука, сохранялись воинские звания и награды у бывших чиновников и силовиков, которые предали Украину, а у Захарченко сохранялся и его бизнес в Украине. С другой стороны, этому способствовали бардак и коррупция в правоохранительных органах и в спецслужбах.

И при Зеленском не сразу разобрались с упомянутой проблемой. Но когда началась системная атака на пророссийские силы, патриотически настроенные кадры в спецслужбах напомнили об абсурдной ситуации со званиями и наградами у людей, которые предали свою страну. И правильное решение все-таки было принято, пусть и с опозданием.

Соратники Медведчука попытали вернуться в медиапространство, создав совместный телеканал "Первый независимый", купленный представителем медиагруппы Тараса Козака, однако телеканал отключили через час после выхода в эфир. Как вы оцениваете какие попытки реванша?

- Это не столько реванш, сколько попытка хоть каким-то образом вернуться в нормальное телевизионное пространство. Здесь важен не сам факт такой попытки (подобные попытки в разных формах будут и далее), а то, что это действие было сразу же пресечено. Это сигнал о том, что если телеканалы Медведчука закрыли, то им не позволят просто так вернуться в информационное пространство.

Виктор Медведчук заявляет, что его могут в скором времени арестовать. На ваш взгляд, какое будущее у его политического проекта. ОПЗЖ уже утратила лидирующие позиции? Насколько активными могут быть новые провокации внутри Украины при посредничестве ОПЗЖ?

- ОПЗЖ это не только проект Медведчука, это политическое акционерное общество. Второй главный акционер этой партии - группа Сергея Левочкина и Юрия Бойко. ОПЗЖ может повторить судьбу Партии регионов или другого своего предшественника - "Оппозиционного блока". Нарастание внутренних противоречий в ОПЗЖ, в том числе и вследствие санкций против ОПЗЖ, может привести к расколу этой партии, или к отмежеванию группы С.Левочкина и Ю.Бойко от чересчур токсичного Медведчука. Скорее всего, это произойдет ближе к выборам, а может и раньше, в зависимости от обстоятельств. В любом случае у нас будет какая-то пророссийская партия (или даже несколько таких партий). У нас остаются избиратели, которые в свое время голосовали за Партию регионов и Компартию, есть немало людей, которые настроены пророссийски. Но это явное меньшинство в структуре электората. Поэтому у пророссийских партий нет шансов на политический реванш. Тем более сейчас, когда они потеряли значительную часть своих медийных и финансовых ресурсов.

Провокации пророссийских сил в Украине были, есть и будут, пока будет продолжаться военно-политический конфликт между Россией и Украиной. Бороться с такими провокациями - задача спецслужб.

"Режим тишины" на Донбассе де-юре еще действует? Если нет, то когда ожидать "горячей фазы"?

- Де-юре действует, де-факто уже нет. Еще с января текущего года. Так бывало и раньше. Как правило, и предыдущие перемирия не прерывались одномоментно и публично. Это происходило через возобновление обстрелов и других военных действий.

И что считать "горячей фазой"? Если возобновление обстрелов, то это уже произошло после новогодних праздников. Если речь идет о полномасштабных военных действиях, в том числе наступательных (с участием не только артиллерии, но и танков, бронемашин), то их нет уже шесть лет. И я не вижу пока предпосылок для таких действий. А локальные вспышки военных действий на отдельных участках вдоль линии соприкосновения, в том числе столкновения за плацдармы на "нейтральной полосе", вполне возможны. Но еще более вероятны переговоры о возобновлении перемирия.

Очевидно, что Нормандский формат урегулирования конфликта на Донбассе себя давно исчерпал из-за блокировки Россией переговорного процесса и многие сегодня говорят о необходимости искать новую переговорную площадку. Какой она может быть? Насколько готовы США, Великобритания и ЕС полноценно присоединиться к процессу?

- Проблема не в формате переговоров, а в "родовых травмах" Минских соглашений, из-за которых их невозможно реализовать, особенно политическую часть этих соглашений, а также в позиции Путина, который категорически не хочет идти на взаимоприемлемые компромиссы. Поэтому смена формата переговоров по Донбассу сама по себе ничего не даст, так как при этом останутся все главные проблемы переговорного процесса.

И дело не только в готовности США, Великобритания и ЕС полноценно присоединиться к переговорам по Донбассу. США, кстати, в этих переговорах участвовали, только параллельно - через отдельный канал переговоров напрямую с Россией (переговорный канал Нуланд-Сурков, затем Волкер-Сурков). От имени ЕС переговоры ведут Германия и Франция. Проблема в том, что на любое изменение формата переговоров требуется согласие России. Мы можем выступать за участие в переговорах США или Великобритании. Россия может сказать "ОК", но при условии, например, что к переговорам присоединится Китай. Но со стороны России может быть и негативный ответ, т.к. Москва не захочет изменение формата переговоров в пользу Запада.

Надо также учитывать, что чем больше переговорщиков, тем сложнее договориться.

Что касается США, то они, скорее всего вернутся в переговорный процесс по Донбассу, но не в Нормандский формат, а, как и ранее, на прямые переговоры с Россией, однако в координации с переговорами в Нормандском формате (как это, кстати, было и раньше).

Российская сторона пытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе. Насколько такой сценарий возможен в украинских реалиях?

- Такой сценарий даже не обсуждается. Украина с самого начала категорически отвергла возможность использования российских миротворцев. Когда с 2017 года тема миротворческой миссии на Донбассе стала обсуждаться на разных уровнях, Украина четко заявила, что ни Россия, ни ее военные союзники не могут участвовать в такой миротворческой миссии. И без нашего согласия такое решение не может быть принято. Кстати, и Россия не поддерживает идею полноценной международной миротворческой миссии на Донбассе. В Москве понимают, что тогда потеряют контроль над оккупированными территориями Донбасса.

Президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Поговаривают, что США станут основным участником Крымской платформы, что и позволит перезагрузить Минские соглашения. Какие перспективы у этой платформы?

- Не путайте Крымскую платформу и переговоры о реализации Минских соглашений. Это совершенно разные переговорные платформы.

Крымская платформа создается для того, чтобы координировать международные усилия в борьбе против аннексии Крыма Россией. И это не формат переговоров, а способ координации действий Украины и ее международных союзников по крымской проблематике. США не признают аннексию Крыма Россией, поэтому с высокой вероятностью примут участие в Крымской платформе, как и многие другие западные государства.

Переговоры о реализации Минских соглашений идут в двух взаимосвязанных форматах - Трехсторонней контактной группе (ОБСЕ, Россия и Украина, и с участием в неофициальном статусе представителей двух сепаратистских республик на Донбассе), и в Нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция). Ключевые политические решения принимаются в Нормандском формате, но в виде конкретных документов и процедурных решений они оформляются в Трехсторонней контактной группе.

Украина при Президенте Зеленском выступает за перезагрузку Минских соглашений, но это будет возможно только с согласия России. Так что просто участия США в Нормандском формате недостаточно для перезагрузки Минских соглашений.

Можно ли связывать нынешнее обострение на Донбассе с внутриполитической ситуацией в самой России (в связи с оппозиционером Навальным, протистами в его поддержку и приближающимися выборами в Госдуму)? Мол, таким образом, власти пытаются отвлечь внимание и мобилизовать электорат перед грядущими выборами.

- На российский электорат ситуация на Донбассе влияет не очень существенно. Это по данным российских социологов. Война на Донбассе влияет только на сторонников воинствующих имперских и шовинистических взглядов. Людей с такими взглядами в России на самом деле не так много. Российских избирателей больше волнует ухудшившаяся социально-экономическая ситуация. К тому же нынешнее военное обострение на Донбассе относительно, это де-факто прекращение перемирия и возвращение к войне малой интенсивности (обстрелам, снайперской, диверсионной и минной войне), которая и до этого велась на Донбассе. Активных и масштабных военных действий на Донбассе не ведется после февраля 2015 г.

Нынешнее обострение на Донбассе - это, скорее, способ повлиять и на переговорный процесс, и на внутриполитическую ситуацию в Украине. Такую тактику Россия применяла и ранее. В Кремле убедились, что Президент Зеленский не соглашается на российский план урегулирования конфликта на Донбассе, более того он требует пересмотра Минских соглашений. Вот в Москве и решили надавить на Зеленского и Украину военным путем. А заодно это было синхронизировано с активизацией ОПЗЖ, которая в январе начала агрессивную пропагандистскую кампанию против Президента Зеленского.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заговорил о разрыве дипломатический отношений с ЕС. Таким образом Кремль пытается повысить ставки в торгах с новой американской администрацией?

- Лавров не говорил о разрыве дипломатических отношений с ЕС. И с ЕС ни у кого нет дипломатических отношений. Дипотношения устанавливаются между государствами. А ЕС - это межгосударственное объединение. Лавров скорее грозил разрывом имеющихся форм диалога РФ с ЕС. И то это выглядело как банальный шантаж. Но что показательно: сразу же Лаврова одернул пресс- секретарь Путина - Д.Песков. Думаю, что по поручению Путина, его пресс- секретарь уточнил, что ни о каком разрыве отношений РФ с ЕС речь не идет. Путин заинтересован в сохранении диалога с Европой. И в отношениях с новой американской администрацией Россия торгуется не ставками в отношениях с ЕС. В переговорах с американцами для Кремля значимы другие темы (ограничение вооружений, Китай, Ближний Восток, Сирия и Иран, Украина). В отношениях с Европой Москва пытается демонстрировать силу и говорить языком силы, но прекращать отношения с ЕС и отдельными европейскими странами Россия не будет. Ей это не выгодно прежде всего экономически.

Не считаете и вы, что режим изоляции в определенной степени выгоден Путину, ведь таким образом ему удается удерживать власть в стране?

- Полной изоляции России нет. Запад сохраняет отношения с Россией. В том числе и торговые. Есть санкционный режим против России, но он ограничен. Он создает немалые экономические проблемы для путинского режима, но не катастрофичен для него. К тому же в России к нему приспособились. Путин удерживает власть в России не благодаря конфликту с Западом. Его режим сформировался и укрепился еще до 2014 г. Отношения между российским обществом и режимом Путина носят более сложный и неоднозначный характер. В известной степени Путину удалось отразить и реализовать на практике и имперский менталитет большинства россиян и запрос на сильную и достаточно автократическую власть. До 2014 г. укреплению этого режима способствовали и высокие цены на нефть и газ. Но социально-экономические проблемы и усталость от бесконечного правления Путина нарастают. И это потенциальный риск для путинского режима.

На территории оккупированных Луганской и Донецкой областях в последнее время активизировались пропагандистские шабаши российских политиков. В частности, проводятся форумы, где снова поднимаются темы о захвате всей территории Донецкой и Луганской областей, а также о "малороссии". Это такой способ держать градус напряжения в регионе?

- Во-первых, это игры российских имперских шовинистов, мечтающих о возрождении "Великой России", новой Российской империи, которая должна восстановить свое господство на всем постсоветском пространстве. Отсюда и призывы о включении так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав РФ. Но Кремль от таких идей дистанцируется, более того даже не признает официально эти псевдо-республики. Официальное признание Россией этих "республик" разрушит Минские соглашения, а Москва в этом не заинтересована. Кроме того, если признать эти "республики" и, тем более, включить их в состав РФ, то будет подтвержден факт российской оккупации этих территорий, а это чревато новыми санкциями и новым кризисом в отношениях России с Западом. Стратегия Кремля иная - под предлогом реализации Минских соглашений сохранить так называемые "ДНР" и "ЛНР", но в составе Украины, однако под своим контролем.

Во-вторых, через эти провокационные действия Кремль оказывает политическое давление и на Украину, и на западных участников переговоров. Мол, если Киев не согласится на российские условия мира, то ОРДЛО откажутся от интеграции в состав Украины.

В-третьих, такие пропагандистские акции должны поддерживать пророссийские настроения в ОРДЛО, а то они стали постепенно угасать, так как самостоятельная перспектива так называемых "ДНР" и "ЛНР" выглядит весьма сомнительно.

Печерский суд Киева разрешил задержать подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария для доставки в суд с целью рассмотрения избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Реально ли увидеть Шария на скамье подсудимых в Украине. И есть ли будущее у его политического проекта?

- Я пока со скепсисом воспринимаю вероятность экстрадиции Анатолия Шария в Украину, соответственно и его появление на скамье подсудимых. Опыт показывает, что если речь идет о действующих (и даже бывших) политиках, то их крайне редко выдают в рамках процедуры экстрадиции. И если для А.Шария возникнет реальная опасность экстрадиции в Украину, то он может скрыться в России. Более вероятно, и то далеко не сразу, - заочное осуждение Анатолия Шария в Украине.

Более весомы риски для его партии. Эта партия была легализована при Порошенко. И, как и в случае с передачей ряда телеканалов Медведчуку, это была часть политической и электоральной стратегии Петра Алексеевича. В 2018 г. и начале 2019 г. пророссийские силы намеренно усиливали, чтобы создать образ российской угрозы и убедить колеблющихся избирателей, что только поддержка Порошенко и его партии может спасти Украину от российской угрозы. Но этот политтехнологический сценарий не сработал. Однако Шарию удалось воспользоваться переходным политическим периодом в 2019 г. и закрепиться в украинской политике. Но сейчас политическая конъюнктура для него резко ухудшилось. И уголовные дела против А.Шария, и расследование махинаций при создании его партии, в итоге могут закончиться тем, что эта партия либо прекратит свое существование, либо ее просто не допустят к следующим выборам под нынешним названием.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что осужденный на 7 лет Сергей Стерненко придумал себе образ революционера. А что вы думаете о Стерненко? Кто он?

- Аваков сказал немного иначе. В своих недавних интервью он подчеркнул, что не считает Сергея Стерненко настоящим героем. Для Авакова герои те, кто реально сражался на фронте.

Мне представляется, что С.Стерненко очень неоднозначная и противоречивая личность. Он принадлежит к лагерю проукраинских активистов, заметно проявил себя в Одессе и во время драматических событий 2014 г., и в противостоянии с мэром Одессы Трухановым и с представителями пророссийских сил. Однако, судя по числу возбужденных против него криминальных дел, в своей политической деятельности он нередко действовал на грани, а то и за гранью закона, применял противоправные действия. Конечно, его могли и искусственно привязывать к некоторым правонарушениям. Но, судя по всему, у правоохранительных органов "большой зуб" на Стерненко, и не только в Одессе. Однако я не могу и не берусь давать правовых оценок по Стерненко. По приговору, который ему вынесли, есть много вопросов. Будет апелляция. Так что эпопея Стерненко это надолго. И все его криминальные дела, а тем более их общественное восприятие предельно политизированы. В оценке этих дел доминируют политические симпатии и антипатии, а не правовая логика.

Сергея Стерненко явно политически раскручивают. И он сам проявляет большие политически амбиции. В одной из публикаций его отнесли к лагерю "фанатиков", которые спасли Украину в 2014 г. В этой связи замечу, что спасли Украину тогда не столько "фанатики", сколько простые украинцы, которые жертвовали своими жизнями и на Майдане, и на фронте. А вот что касается "фанатиков", то мы знаем, что происходит, когда "фанатики" приходят к власти. Трагические последствия такой ситуации мы видели и в нашей стране, и в ряде других стран. Так что упаси нас бог от прихода "фанатиков" к власти.

Who is who Сергей Стерненко - "фанатик" или политический авантюрист, склонный к неразборчивым и, зачастую, противоправным методам? Я не знаю. У меня нет достаточной информации на его счет. Но персонаж он явно очень неоднозначный.

Президент Владимир Зеленский обещает создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию. На ваш взгляд, как это может помочь побороть коррупцию в Украине? Может следующим шагом запустим и тюрьмы в смартфоне? А министр Малюська пусть распродаст все тюрьмы?

- Это на самом деле очень интересная тема. Все, кто интересуется темой искусственного интеллекта, или хотя бы читал книги Харари ("21 урок для ХХ столетия", "Хомо деус. Краткая история завтрашнего дня"), прекрасно понимают, что через какое-то время технологии искусственного интеллекта будут использоваться в том числе и в судопроизводстве. И я бы больше доверился "судье в смартфоне", чем какому-нибудь "Окружному административному суду Киева", или рядовому судье, который привык зарабатывать на своей должности. "Судья в смартфоне" хотя бы будет беспристрастным, и не склонным к коррупции. Но, увы, это пока в будущем. Думаю, что не очень далеком. Возможно, уже в 2020-е гг. мы увидим первые эксперименты по медиации и разрешению простых правовых конфликтов с помощью специальных компьютерных программ. И если такие эксперименты будут успешными, то их попытаются поставить на нормативно-законодательную базу, но постепенно и осторожно. Так что "судья в смартфоне" это завтрашний, а то и послезавтрашний день. А задачи ускорения (сокращения во времени) судебных процессов и борьбы с коррупцией в судебной системе актуальны уже сегодня. Попутно замечу, что нам необходимо ускорять и делать боле эффективной и работу следствия. Простых рецептов для решения этих задач нет. Для начала необходимо оптимизировать процессуальные процедуры и в работе следствия, и в работе судов. По судебной системе необходима основательная антикоррупционная зачистка и одновременно формирование обновленного корпуса судей.

А министру Малюське я бы советовал меньше делать экстравагантных заявлений и выбирать более актуальные приоритеты для работы его ведомства.

Источник: Всеукраинские вести