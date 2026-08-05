Стефанішина не стримала сліз у суді: рішення про обрання застави перенесли на завтра

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу експослу України в США Ользі Стефанішиній суд відправився до нарадчої кімнати і рішення буде оголошене завтра, 6 серпня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням відеоматеріали із залу засідань Радіо Свободи.

Під час засідання Стефанішина заявила, що озвучена прокурором САП сума застави в 13,3 млн гривень є завеликою, адже повернення в Україну зі США та судовий процес є фінансово затратними для неї, та попросила суд зменшити суму застави.

"Тому з міфічними грошима, які, на думку сторони обвинувачення, можуть бути в мене в наявності, я не можу забезпечити внесення застави своїми власними коштами в запропонованому обсязі, а навіть якщо я знайду таку можливість, я не зможу тоді забезпечити життя своєї родини", - додала Стефанішина.

Вона підкреслила, що вирішила повернутися до України після завершення дипломатичної місії у США, і "з необхідною оперативністю реагувала на запити щодо процесуальних дій, заходів вручення підозри, щодо призначення судового засідання".

Стефанішина розплакалася, розповідаючи, що не матиме за що утримувати родину із заставою у 13 млн грн.

Відео: Ірина Сітнікова / hromadske pic.twitter.com/QnkQXC8qxM - hromadske (@HromadskeUA) August 5, 2026

Як повідомляє Громадське, обрання запобіжного заходу для Стефанішиної перенесли на завтра, 6 серпня. У коментарі журналістам підозрювана також сказала, що "вийшовши з зали суду, я продовжу бути мамою, політиком, гідною людиною".

Як повідомляв Укрінформ, сторона обвинувачення просить Вищий антикорупційний суд обрати для експосолки України у США Ольги Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн 312 тис. грн.

Президент Володимир Зеленський 3 серпня звільнив Стефанішину з посади посла України у США.

16 липня 2025 року у САП заявили, що зареєстрували кримінальне провадження, у ході якого перевіряють факти, викладені у журналістському розслідуванні, в якому фігурує Стефанішина.

У розслідуванні "Української правди" йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з колишнім чоловіком Стефанішиної.

Своєю чергою Стефанішина наголосила, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка.

До того ЗМІ повідомляли, що Стефанішина також фігурує у так званій "справі Лукаш", яка вже перебуває на розгляді у ВАКС. Йдеться про справу, за якою колишній міністерці юстиції Олені Лукаш та іншим фігурантам інкримінується заволодіння в 2013-2014 роках коштами в сумі 2 млн 523 тис. грн, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС. У той період Стефанішина очолювала департамент Мін'юсту.