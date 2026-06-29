За ексміністра Германа Галущенка внесли повну суму застави у 150 млн грн

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли вже всі 150 мільйонів гривень застави. Це зробили приватні фірми.

Про це повідомляють "Схеми".

Ще станом на п'ятницю, 26 червня, за Галущенка внесли вже 105 мільйонів гривень застави.

29 червня ще 45 мільйонів внесли дві приватні фірми. Це "Пелет Сервіс" - 4 мільйони та "Гірант Констракт" - 41. Ця ж компанія, "Гірант Констракт", перед цим, у п'ятницю 26 червня внесла 46 мільйонів гривень застави.

Загалом найбільшу суму внесла компанія "Тетрас Оптіма" - 54 мільйони гривень. Ще 5 мільйонів гривень застави внесла компанія "Скайт Рітейл".

Нагадаємо, нещодавно Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою ексміністра енергетики Германа Галущенка, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень.

Як стверджує НАБУ, ексміністра енергетики залучили до схеми через його вплив на сектор енергетики, який генерував "значні фінансові активи". Стверджується, що детективам вдалося отримати докази того, що саме ексміністр Галущенко лобіював перед міністром стратегічних галузей промисловості питання забезпечення мораторію на виплату заборгованості "Енергоатому" за укладеними контрактами. Це зробило можливою схему "Шлагбаум", коли оплата підряднику надходила тільки після відкату.

Частину хабаря, яку отримували "Тенор" (виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов) та Рокет (Ігор Миронюк) від контрагентів, передавали топпосадовцю, якого вони між собою називали Професор.

Кошти фіксувалися офісом злочинної організації в чорній бухгалтерії під кодовою назвою CMPLX, кажуть у НАБУ. З 2021 до 2025 року за цією статтею надійшло понад $112 млн.

За інформацією детективів, фігуранти справи "Мідас" "Карлсон", "Шугармен" та "Рьошик" (Ігор Фурсенко) називали Галущенка між собою Сигізмундом.

"Карлсон через зв'язки у вищих органах державної влади забезпечував збереження ключової ролі Сигізмунда та інших підконтрольних йому осіб у Кабінеті міністрів України, а також зовнішню стійкість злочинної організації", - заявили в НАБУ.

Детективи також стверджують, що ключова роль Сигізмунда (він же Галущенко) в діяльності Міненерго, "Енергоатому", НКРЕКП, ОГТСУ та інших компаній в секторі енергетики не зменшилася навіть після призначення його в липні 2025 року на посаду міністра юстиції. Після цього він отримав можливість впливати вже на два міністерства. Скільки грошей відмили на користь Галущенка

З 2021 до 2025 року на користь Сигізмунда "відмили" $12,9 млн. Кошти переважно надходили на рахунки у швейцарських банках.

НАБУ стверджує, що "Сигізмунд", перебуваючи на посаді міністра енергетики, отримав $7,4 млн на рахунки двох компаній, зареєстрованих на Маршаллових Островах. Ще майже $4 млн були видані готівкою у Швейцарії", - заявили в НАБУ.

Кошти нібито витрачалися на навчання дітей у престижних навчальних закладах Швейцарії, на послуги медичної клініки Шугармена, на брендовий одяг у Києві тощо.

Також з плівок випливає, що Галущенко мріяв піти з посади міністра енергетики й хотів, щоб його відправили кудись послом.

Детективи зазначили, що вели слідство у співробітництві зі Швейцарією та Маршалловими Островами. Наразі у межах розслідування справи триває співробітництво з 15 країнами.

За маеріалами Громадське радіо