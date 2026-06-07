Зеленський приїхав до Британії на зустріч з трьома лідерами Європи

У програмі двосторонні переговори з прем'єр-міністром Кіром Стармером, зустріч у форматі E3 Україна з президентом і канцлером Німеччини, а на завтра - аудієнція у короля Чарльза III.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії, де заплановані двосторонні переговори.

За словами Зеленського, команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей, тепер ключові питання обговорять і узгодять на рівні лідерів.

"Головне - це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи. Європа має бути в перемовинах і має бути сильною", - наголосив президент. Аудієнція у Чарльза III

Зеленський також повідомив, що на завтра запланована зустріч із королем Великої Британії Чарльзом III. Подяка союзникам

Глава держави окремо подякував Сполученому Королівству та іншим партнерам, які "реальними кроками допомагають нам посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію".

"Росія повинна закінчити цю свою війну", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц уже зустрічались у Лондоні - тоді лідери трьох європейських країн домовились посилювати економічний тиск на Путіна і наголошували на необхідності "справедливого і тривалого" миру для України.

Цього тижня в Німеччині заявили про "вікно діалогу" Європи з РФ щодо ситуації в Україні. У Берліні наголосили, що група E3 - Німеччина, Франція і Велика Британія - "продовжуватиме відігравати важливу роль" у цьому процесі.