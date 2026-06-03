Угорщина розблокувала компенсації країнам ЄС за передану Україні зброю - Politico

Уряд Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Петером Мадяром скасував вето на механізм Європейського фонду миру (EPF), що передбачає часткове відшкодування країнам ЄС витрат на зброю, яку вони передають Україні.

Таким Будапешт скасував дворічне блокування, запроваджене попереднім урядом Віктора Орбана, повідомляє Politico із посиланням на шість дипломатичних джерел, передає Укрінформ.

За словами посадовця, який був присутній на засіданні, про зміну позиції Будапешта у понеділок заявив посол Угорщини в Комітеті з питань політики та безпеки (орган Ради ЄС, що відповідає за спільну зовнішню та оборонну політику). Цю інформацію виданню підтвердили ще п'ять дипломатів Брюсселя.

Європейський фонд миру (EPF) - це позабюджетний інструмент ЄС, який компенсує державам-членам близько 40% вартості озброєння, наданого Україні з власних арсеналів. Оскільки ухвалення рішень у сфері зовнішньої політики ЄС потребує одностайності, Угорщина тривалий час блокувала цей процес.

Зазначається, що через позицію Будапешта в межах фонду утворилася заборгованість із відшкодування в розмірі понад 40 млрд євро. Це викликало невдоволення найбільших країн-донорів, зокрема Німеччини та Нідерландів, і змусило Брюссель шукати обхідні шляхи для безперебійного постачання зброї та боєприпасів в Україну.

Рішення Будапешта розблокувати EPF дає змогу негайно виділити 6,6 млрд євро на компенсації, а згодом - відкрити доступ і до решти коштів, зазначає видання.

Тепер держави-члени мають узгодити нові критерії використання цих ресурсів. Зокрема, чи повертатимуться гроші до національних бюджетів, чи їх одразу спрямують на додаткові закупівлі для України. Також дискусійними залишаються питання збереження 40% ставки відшкодування та подальшого рефінансування фонду. Очікується, що ці теми порушать наступного тижня на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС на Кіпрі.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Угорщина й надалі не буде надавати Україні військової підтримки.