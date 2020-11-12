Іран не дозволяє українським слідчим допитати підозрюваних у справі про катастрофу літака МАУ - Мамедов

Іран не дозволяє українським слідчим допитати підозрюваних у справі про катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України". Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

"Військова прокуратура Ірану посилається на державну таємницю. Але я вважаю, що факт позбавлення життя шляхом застосування військової техніки 176 невинних осіб, серед яких, крім іранців, також громадяни України, Канади, Європейського союзу та Афганістану, не може бути державною військовою таємницею", - сказав Мамедов.

Він зазначив, що, згідно з офіційною відповіддю Тегерану, іранська сторона розслідує факт ненавмисного вбивства. Водночас без встановлення всіх обставин катастрофи Київ не може оцінити об'єктивність слідства, яке веде Іран.

За словами заступника генпрокурора, Іран цілеспрямовано приховує дані про шістьох підозрюваних у справі про збитий літак МАУ.

Пасажирський літак Boeing 737-800 рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", який прямував із Тегерану до Києва, розбився 8 січня неподалік столиці Ірану. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих - 11 громадян України. Більшість пасажирів були громадянами Ірану і Канади.

Влада Ірану, яка спершу стверджувала, що літак розбився через технічну несправність, 11 січня під тиском лідерів західних країн визнала, що рейс PS752 збили іранською ракетою помилково.

20 червня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail допустив, що проти Ірану будуть позиватися до міжнародних судів, якщо ця країна не дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань у зв'язку із катастрофою літака авіакомпанії МАУ. За словами Зеленського, Україна чекає офіційних вибачень за інцидент.

23 липня заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що розшифровані у Франції дані чорних скриньок підтвердили незаконне втручання у роботу пасажирського лайнера.

23 серпня Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила серію даних, отриманих із бортового диктофона і реєстратора польотних даних літака МАУ. Згідно із записами, екіпаж знав про нештатну ситуацію і намагався контролювати літак до останнього.

Іран заявляв, що згоден виплатити компенсацію за збитий український пасажирський Boeing. Представник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві уточнив, що розв'язання цього питання "триватиме деякий час і має різні аспекти з технічної та правової точок зору", а глава Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані заявив, що авіакомпанія МАУ не має отримати компенсацію від Ірану, оскільки збитий іранськими військовими Boeing застрахували європейські компанії.

Україна як держава веде перемовини з Іраном разом з іншими країнами, чиї громадяни загинули на борту літака. Ці перемовини розпочалися 29 липня. Глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що перший раунд перемовин тривав 11 годин. За їх підсумками сторони не домовилися про суму компенсацій за збитий Boeing.

19 жовтня в Ірані стартував другий етап перемовин. Київ заявляв, що хоче з'ясувати всі обставини ракетного удару по літаку. За підсумками першого дня Єнін повідомляв, що Іран готовий виплатити однакові компенсації родичам жертв катастрофи незалежно від їх громадянства.

20 жовтня в Ірані завершився другий раунд перемовин української та іранської сторін щодо збитого літака МАУ. Перемовини продовжаться наприкінці листопада - на початку грудня.

За матеріалами Гордон.