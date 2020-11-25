Справа МН17: суд відмовив у розслідуванні альтернативних версій катастрофи

У середу, 25 листопада, судді, які розглядають справу про збиття у 2014 році пасажирського лайнера Malaysia Airlines рейсу MH17 в небі над українським Донбасом, відхилили прохання сторони захисту про надання їм додаткового часу для розслідування альтернативних сценаріїв причин авіакатастрофи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нідерландські слідчі під час розслідування дійшли висновку, що літак був збитий російською ракетою. Своєю чергою уряд Нідерландів, звідки родом фактично дві третини загиблих, покладає відповідальність на РФ. Однак у Москві відмовляються визнавати свою провину.

Судді зазначили, що адвокати зволікали із заявами про додаткові розслідування. Їх було доцільно проводити раніше.

“У захисту немає необмежених прав на те, щоб просити про додаткові розслідування. Суд повинен домогтися того, щоб розгляд справи проводився без затягування часу”, – заявив суддя.

Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.

Раніше стало відомо, що Головне розвідувальне управління РФ координувало поширення фейкової інформації щодо катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Фейки поширювали за допомогою Bonanza Media.

Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.

У МЗС України заявили, що в список підозрюваних у справі про збиття рейсу МН17 може увійти й військово-політичне керівництво РФ.

За матеріалами bykvu.com