В Киеве закрыли десятки салонов красоты, спортзалов и Эпицентр

15 ноября, мобильные группы проверили на соблюдение карантина 1535 субъектов хозяйствования.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве в Фейсбуке.

"В столице в воскресенье, 15 ноября, мобильными группами с участием специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве проведены проверки 1535 субъектов хозяйствования. В частности, 352 предприятия общественного питания, 345 объектов по реализации продовольственных товаров, 670 - непродовольственных товаров, 32 агропродовольственных рынка, 15 непродовольственных рынков, 35 парикмахерских и салонов красоты, 58 спортзалов и фитнес-центров, 28 учреждений культуры и развлекательной деятельности (кинотеатры , музеи, выставочные мероприятия)", - говорится в сообщении.

По результатам проведенного контроля составлены 55 протоколов об административных правонарушениях по ст.44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей) за несоблюдение карантинных ограничений. Из них непосредственно работниками Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве составлены 24 протокола, совместно с представителями Главного управления Нацполиции в Киеве - 29, совместно с "Громадською вартою" - 2.

Среди проверенных субъектов хозяйствования - фитнес-центры с ресторанами "Царский" и "5 Элемент" и 20 фитнес-центров "Спортлайф". Все они сегодня не работают - были закрыты, подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Накануне совместными группами контроля выходного дня в составе сотрудников ГУ Госпродпотребслужбы Киева, Муниципальной охраны и департамента муниципальной безопасности КГГА был осуществлен контроль Эпицентра на Григоренко. Он работал в полном объеме. В итоге - деятельность приостановлена, вызвана следственная оперативная группа для фиксации преступления в соответствии со ст. 325 УК: нарушение санитарных правил и норм должностными лицами Эпицентр во время карантина выходного дня. Материалы с заявлением о преступлении были переданы в Оболонский УП ГУНП в г. Киеве для внесения в ЕРДР.

Как сообщал Укринформ, с 00:00 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, который продлится по меньшей мере до конца осени. Во время карантина запрещается принимать посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); принимать посетителей в ТРЦ и в других заведениях развлекательной деятельности, спортивных залах, фитнес- центрах, бассейнах; запрещены деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

За прошедшие сутки, 14 ноября, полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Рейдовые группы за это время проверили более 17 тысяч субъектов хозяйствования.