Іван Мірошниченко: Український бізнес і надалі є залежним від монополіста залізничних перевезень, який поводить себе як Бог

Мірошніченко: Невирішення проблем залізничних перевезень може мати швидкі і катастрофічні наслідки

Український бізнес і надалі є залежним від монополіста залізничних перевезень, який поводить себе як Бог. Про це заявив четвертий номер виборчого списку партії «Сила і Честь» Іван Мірошніченко на форумі «Бізнес проти знищення держави: аналіз проблем, висновки, план дій».

«У своїй профільній панелі разом із запрошеними спікерами ми дійшли висновку, що у сфері залізничних перевезень ми і далі залежні від монополіста, який поводить себе як Бог. «Укрзалізниця» безпідставно підвищує тарифи, станції закриває, колії не ремонтує, питання нестачі локомотивів та вагонів не вирішує і так далі по всіх проблемах, про які я вже неодноразово говорив і писав», — наголосив Мірошніченко.

За його словами, ці проблеми потребують негайного втручання, оскільки наслідки можуть бути катастрофічними і можуть настати вже досить швидко.

Іван Мірошніченко також зауважив, що за два роки антирейдерської діяльності, заснування «Бізнес-Варти», відновлення Антирейдерської комісії при Кабміні проблема рейдерства та тиску на бізнес не подолана остаточно та безповоротно.

«На сьогодні ми маємо не так багато успішних історій, а винні досі не покарані. Сумно констатувати, але рейдерство продовжується і навіть поповнюється новими, більш витонченими методами. На ранковому форумі ми говорили про перспективи світлого майбутнього, економіку і інвестиції, а на цьому — про реальні проблеми захисту власності і інвестицій. Такий дисонанс виникає не на рівному місці. Це тільки підтверджує те, що держава та її інституції поступово руйнуються і втрачають свій авторитет серед населення», — зазначив кандидат від партії «Сила і Честь».