Через атаку РФ пошкоджено Київський зоопарк, постраждали тварини

Унаслідок атаки країни-агресора РФ на Київ у ніч на 2 липня в Київському зоопарку постраждали тварини й зазнала пошкоджень інфраструктура. Про це повідомила пресслужба Київської державної міської адміністрації.

Вибухова хвиля травмувала черепах і крокодилів. Працівники зоопарку, які цілодобово доглядають за тваринами, одразу надали їм потрібну допомогу.

У КМДА зазначили, що жодна тварина не загинула. Зараз усі жителі зоопарку перебувають у безпеці.

Також пошкоджено будівлі відділів приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище, північну вхідну групу й екзотичні рослини зимового саду.

Через наслідки російської атаки тимчасово не працюють північна вхідна група й паркінг. Відвідувачів просять користуватися центральним входом. Решта території КиївЗоо працює у штатному режимі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти в ніч на 2 липня запустили по Україні 74 ракети й 496 дронів різного типу.

Сили ППО збили 48 ракет і 476 безпілотників.Основний удар спрямували на Київ. За матетфалами Гордон.