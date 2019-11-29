Смешко запропонував владі тест стосовно ПАТ "Мотор Січ"

Голова політичної партії "Сила і честь", екс-голова Служби безпеки України Ігор Смешко запропонував "ТЕСТ на ДЕРЖАВНИЦЬКУ зрілість, ПАТРІОТИЗМ і ПРОФЕСІЙНІСТЬ Уряду і політичної більшості в Верховній Раді".

Про це він зазначив на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук, підкресливши, що це "також тест - для нинішнього керівництва МО, РНБО і СБУ" (https://bit.ly/2XZBYZr):

"Інтелектуальна власність належить не заводу, а народові України. Безоплатна її передача в аренду приватизованому заводові при Ющенко - злочин. Втрата цієї власності і заводу - національна зрада і невиправний удар по національній безпеці і обороні України.

Кращі фахівці - ракетники, авіаційні двигуни, вертольотні двигуни - основа для власного українського гелікоптеру і найкращі в світі двигуни для крилатих ракет - будуть незворотньо втрачені для України.

Цивілізований світ нагороджує Нобелевською премією - 2018 американського економіста Пола Ромера за математичну модель доказу ним, що макроекономічне зростання будь якої країни, окрім капітальних інвестицій і високо кваліфікованоі продуктивної праці - неможливе без науково-технологічних ІНОВАЦІЙ...

Ми ж «збираємось» отримати відсоток ВНП за рахунок продажу останньої сорочки: найкращих вітчизняних НАУКОВО ТЕХНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - світового рівня і і наших кращих черноземів на ЗЕМЛІ".

Слід зазначити, що нещодавно Ігор Смешко звертав увагу, що потрібно розділяти проблеми колективу "Мотор Січ" і проблеми приналежності технологій, якими володіє підприємство. Про це він заявив під час круглого столу "Військово-технічне співробітництво України з США" в Інституті Горшеніна 24 вересня 2019 року.

"Ми могли б давно мати свій український вертоліт, якби була держпрограма і всі ці роки ми над цим працювали. А замість цього закуповуємо вертольоти за кордоном.

Але головне питання в тому, що ми взагалі можемо втратити технологій і серійне виробництво наукомісткої продукції світового рівня, найкращих у світі двигунів для вертольотів. Росія не може вже кілька років виконати свій план прийняття на озброєння вертольотів, тому що не має відповідного серійного виробництва достатньої кількості двигунів, які виробляє "Мотор Січ". Крім того, цей завод виробляє найкращі двигуни для крилатих ракет. Україні що, не потрібно створювати свою крилату ракету? А як ми збираємося захиститися в цьому світі? Ми вже зрозуміли, що альтруїстичних союзників і друзів у світі немає. Але найголовніше - технологія виробництва - це не власність колективу "Мотор Січ", а власність народу України", - підкреслив Ігор Смешко.