Бюджетний комітет підтримав проєкт держбюджету-2021

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав проєкт держбюджету на 2021 рік та зміни до Бюджетного кодексу.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк на своєму каналі в Telegram.

"Бюджетний комітет після 2 години дискусій затвердив бюджет на 2021 рік і зміни до Бюджетного кодексу" , - написав Железняк.

Він повідомив, що "синхронно" голосували "Слуги народу", "Довіра", "За майбутнє", "Батьківщина" і один депутат від "ЄС".

"Ось вам і голоси на бюджет завтра", - зазначив Железняк.

Про підсумки засідання комітету повідомив в.о. народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.

"Бюджетний комітет підтримав проєкт бюджету-2021. Проти один член Комітету (Гончаренко, ЄС), утримався 1 (Цабаль, Голос)", - написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

13 грудня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Сьогодні. Підсумки" запевнив, що Верховна Рада планує прийняти держбюджет 2021 на цьому тижні й уникнути "новорічної бюджетної ночі". За матеріалами "Сьогодні".