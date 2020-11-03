Голова КСУ назвав ризики для країни, які стануть актуальними за умови недієздатності суду

Розпуск Конституційного суду загрожує територіальній цілісності України.

Про це 3 листопада на брифінгу заявив голова КСУ Олександр Тупицький.

"Якщо в один момент КС буде недієздатним і не буде кому виконувати ці єдиного органу конституційної юрисдикції обов'язки, то в країні це може привести до порушення територіальної цілісності України. У чому це проявляється? Появляється можливість будь-якій області проголосувати на рівні облради про самовизначення чи відокремлення від України і для правомірності дій щодо захисту територіальної цілісності потрібно звернення до КС, яке повинно бути розглянуто негайно. Тоді виникають правові підстави для вирішення ситуації, інакше це буде кровопролиття. З цим жартувати не можна", - заявив голова КСУ, повідомляє ТСН.

Також Тупицький повідомив, що в Конституції України, у розділі 12, розписані повноваження Конституційного суду, судді Конституційного суду, і порядок його звільнення.

Очільник КСУ наголосив, що лише Конституція може забезпечити безперервну діяльність Конституційного суду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський може розпустити Верховну Раду, якщо депутати не підтримають його законопроєкт про звільненя суддів КСУ.

Як відомо, президент подав до парламенту законопроєкт про розпуск КСУ після скандального рішення суддів (про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування).

Відео "Слуги народу" шукають вихід із конституційної кризи

Вихід із конституційної кризи в ці хвилини шукає Президент Володимир Зеленський разом з фракцією "Слуга народу". Їй передувало рішення суддів КС про відміну обов'язкового є-декларування. На зустрічі мають обговорити президентський законопроєкт про звільнення суддів Конституційного суду.