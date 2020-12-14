Кравчука викликали в Раду роз'яснити план виборів в Донбасі

Голову української делегації просять розповісти, як він збирається проводити вибори в ОРДЛО вже в березні 2021 року

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади викликав на своє засідання голову української делегації в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кравчука, щоб він роз'яснив озвучений раніше "план" по проведенню виборів в Донбасі в кінці березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат з фракції "Голос" Роман Лозинський.

За його словами, комітет з шостої спроби підтримав запрошення Кравчука, щоб той дав "роз'яснення про своє" план дій ".

Дата зустрічі буде відома пізніше.

"Парламентарії, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, щоб уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії", - написав депутат.

Відзначимо, раніше Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для ТКГ пропонує повністю припинити конфлікт і демілітаризувати окремі райони Донецької і Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

За словами президента Зеленського, саме цей план буде ключовою темою переговорів радників. За матеріалами ZN.ua