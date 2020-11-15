На выборах мэра Одессы лидирует Труханов, - экзит-пол

Во втором туре выборов мэра Одессы лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов, об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по состоянию на 20.00, сообщается на сайте КМИС.

В соответствии с результатами экзит-пола, за Геннадия Труханова ("Доверяй делам") отдали голос 56,7% респондентов. За его конкурента - народного депутата Николая Скорика ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - проголосовали 40,9% избирателей. Вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули список или испортили бюллетень 2,3% респондентов.

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Одессы (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 20.00 опрошено 2126 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 65,9%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.