"Нам було не по дорозі": Богдан розповів про розбіжності з Зеленським та своє звільнення

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан розповів, що, на його думку, було основною причиною його звільнення.

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Запис їхньої бесіди опублікований на її YouTube-каналі.

За його словами, головною причиною стала втрата "взаємної довіри" з президентом Володимиром Зеленським:

"У певній точці Володимир Олександрович прийняв рішення, що він йде певним шляхом. Нам було не по дорозі".

На уточнювальне запитання Собчак, чим же шлях Зеленського відрізнявся від його шляху, Богдан сказав: "Напевно, я намагався завжди прогнозувати, чим закінчиться той чи інший крок. Я намагався вимкнути емоції та бути більш прагматичним. Володимир Олександрович, на мій погляд, більш емоційний, ніж прагматичний. Я не бачу планування ешелону своїх дій".

Богдан також додав, що його відходу з команди Зеленського багато хто хотів:

"У цієї дії було багато бенефіціарів. Я не приховую, мені теж некомфортно було там працювати. Для мене звільнення якоюсь мірою стало визволенням. Ти йдеш на Держслужбу з якоюсь метою. Комусь цікава влада заради влади, хтось йде заробити грошей, хтось йде заробити славу. Для мене це була можливість побудувати щось нове, класне, зробити казку бувальщиною. Але коли я зрозумів, що цього вже не виходить, мене не чують, я не можу достукатися".Андрій Богдан: робота в команді Зеленського та звільнення В ході президентської кампанії 2019 року Богдан був радником кандидата Володимира Зеленського з юридичних питань.

Після перемоги Зеленського, 21 травня 2019 року, Богдан був призначений головою Адміністрації президента України. Пізніше він очолив Офіс президента України, створений замість АП.

11 лютого 2020 року Богдан був знятий з посади. Після відставки публічно піддавав критиці політику президента Зеленського. За матеріалами УНІАН.