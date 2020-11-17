НАТО має захистити Чорноморський регіон від загрози з боку Росії - Кулеба

Росія активно мілітаризує окупований Крим, а одним із завдань НАТО є зменшення впливу Росії і гарантування безпеки в цьому регіоні.

Про це в рамках онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum заявив у вівторок глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо, що Росія робить у Криму: вона активно мілітаризує нелегально окупований півострів. Це підриває торговельні маршрути і загрожує безпеці. НАТО має продемонструвати серйозність щодо захисту Чорного моря і забезпечити безпеку навігації в Чорному морі",- заявив Кулеба.

Він підкреслив, що для реалізації завдання щодо посилення безпеки в Чорноморському регіоні НАТО має активно залучати Україну та Грузію.

Величезним ризиком для безпеки Чорноморського регіону Кулеба назвав можливе розміщення Москвою ядерних компонентів в окупованому Криму.

Стосовно питання обрання президентом США Джона Байдена глава МЗС України підкреслив, що Україна очікує від Вашингтона "лідерства в реагуванні на глобальну кризу і виклики, одним з яких є безпека в регіоні Чорного моря".