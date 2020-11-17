"Певною мірою я уже президент". Разумков дав інтерв'ю Die Welt

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав інтерв'ю німецькому виданню Welt. Він розповів про позицію України щодо будівництва Північного потоку-2, співпрацю з Німеччиною і США, а також свої політичні амбіції.

Спікер парламенту заявив, що ПП-2 це виключно економічний проєкт. За його словами, він буде мати внутрішні і зовнішні наслідки для Європи в майбутньому.

"Ми є надійним транзитером газу. Але ми вже відчули, як це, коли Росія припиняє постачання газу і використовує його як засіб політичного тиску", - зазначив Разумков.

Також він висловив надію, що Німеччина продовжить підтримувати Україну і після того, як Ангела Меркель залишить пост канцлера ФРН.

Як вважає Разумков, підтримка України США залишиться незмінною, незалежно від того, хто стане президентом країни Дональд Трамп чи Джозеф Байден. За його словами, наша країна користується однаковою підтримкою, як демократів, так і республіканців.

На питання про свої президентські амбіції спікер ВР відповів, що українською мовою його посада звучить, як "голова парламенту", а німецькою - "президент парламенту".

"Отже, принаймні, певною мірою, я уже президент", - додав Разумков. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ