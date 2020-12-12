Росія розширила санкції проти України. У список увійшли Разумков і Стефанчук

Уряд Росії розширив список проти України. У розширений список увійшли 849 осіб.

Про це йдеться в документі, розміщеному на сайті російського Кабміну.

Серед осіб, проти яких введені санкції, голова Верховної ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук, а також глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Також туди потрапили нардепи Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.

Спеціальні економічні санкції РФ передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії й заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі території РФ. За матеріалами Еспресо TV