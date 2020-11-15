Степанов на себе проверит, как работают "пути пациента" и протоколы лечения

Глава Минздрава слег с коронавирусом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, у которого накануне диагностировали COVID-19, заявил, что на себе проверит, как работают "пути пациента" и протоколы лечения

.- За все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения. Я планирую пройти весь этот период, как обычный пациент, фиксировать все этапы и сразу, вместе с командой Министерства здравоохранения, искать пути решения проблемных вопросов, - заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, он ежедневно будет делиться в соцсетях информацией о своем "пути пациента", проявлять и решать острые проблемные вопросы, которые возникают в работе медицинской системы.