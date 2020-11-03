У "Слуг" не виключають позачергової Ради

Президент України Володимир Зеленський зможе скористатися правом ініціювати позачергове засідання Верховної Ради задля розгляду законопроєкту щодо відновлення довіри до конституційного судочинства.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це журналістам повідомив перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко перед початком засідання парламенту 3 листопада.

"Цей законопроект має пройти комітет, очевидно. Немає поки розуміння, коли це може бути. Якщо до п'ятниці спливає термін для внесення альтернативних, то в понеділок-вівторок комітет може розглядати. Далі - наступний пленарний тиждень (розпочнеться 17 листопада, - ред.), але чи є в нас цей час... У Президента є право скликати позачергове засідання, і можливо, він ним скористається - ми не знаємо ще про це", - зазначив Корнієнко.