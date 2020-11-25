У ТКГ немає прогресу щодо мирного плану для Донбасу - ОБСЄ

Консультації по створенню мирного плану Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи не просувається, а сторонам потрібно проявити готовність до компромісів.

Про це сказано в заяві глави місії ОБСЄ в Україні Хайді Грау після закінчення засідання ТКГ 25 листопада.

Зокрема, вона зазначила, що в переговорах з мирного плану не прогресу через розбіжності в сторін і закликала сторони проявити готовність до конструктивного обговорення і компромісів.

Також Грау підкреслила, що недавно були поранені двоє мирних жителів. Це сталося вперше з моменту досягнення угод про перемир'я на Донбасі.

Нагадаємо, під час консультацій 24 листопада Росія вперше підтримала план бойовиків Донбасом.

25 листопада Россія офіційно запропонувала на розгляд Тристоронньої контактної групи так званий план врегулювання ситуації, який напередодні озвучили представники фейковий "ЛДНР", і сторони переговорів були змушені на засіданні 25 листопада з ним працювати.

Нагадаємо, раніше глава української делегації Леонід Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для ТКГ пропонує повністю припинити конфлікт і демілітаризувати окремі райони Донецької і Луганської області на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

За словами президента Зеленського, саме цей план буде ключовою темою переговорів радників.

Після засідання 10 листопада, українська сторона заявила, що сторони взяли план дій України з Донбасу за основу. За матеріалами ZN.ua