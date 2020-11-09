У Зеленського COVID-19: ОП працює в "особливому режимі"

Глава держави перебуватиме на ізоляції та працюватиме під наглядом лікарів дистанційно.

Офіс президента працює в особливому режимі від початку карантину, усі хто спілкувався з інфікованим коронавірусом президентом України Володимиром Зеленським, перебуватимуть на ізоляції до отримання негативного тесту на COVID-19.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель.

За її словами, у понеділок більшість співробітників Офісу президента робили тести на COVID-19. Дехто вже отримав результати, хтось іще чекає.

"Офіс президента працює в особливому режимі від початку карантину: в Офісі міряють температуру, ходять в масках, дотримуються дистанції, у всіх є дезінфектори, до того ж, частина працівників, за можливості, перейшла на дистанційну роботу, або відбувається чергування", - розповіла Мендель.

Вона зазначила, що ті, хто не зробив тестів на COVID-19 з тих чи інших причин, зроблять їх протягом тижня.

"Усі, хто спілкувався близько з президентом, перебуватимуть на ізоляції до отримання негативного тесту", - наголосила вона.

Також Мендель зазначила, що усі, хто контактував з президентом та керівником його Офісу Андрієм Єрмаком, поінформовані задля перевірки та проходження самоізоляції.

Офіс Президента повідомлятиме про стан здоров`я тих, хто захворів.

Прессекретар зауважила, що президент почувається добре. З усіх симптомів коронавірусної хвороби він має тільки невелику температуру.

Глава держави перебуватиме на ізоляції й працюватиме під наглядом лікарів дистанційно. Так само як і керівник президентського Офісу Єрмак.

"Ми всі сподіваємося на якнайшвидше одужання та легку форму протікання хвороби як президента, так і керівника його Офісу", - додала вона.

Офіс президента закликає всіх ретельно ставитися до свого здоров'я і не нехтувати карантинними нормами.

Коронавірус у владі: що відомо

Президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19.

Президент повідомив, що в нього позитивний результат тесту на коронавірус. Із симптомів - підвищена температура.

Президент пообіцяв ізолюватися і продовжити пацювати.

Керівник Офісу президента України Адрій Єрмак заявив, що також отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.

Міністр фінансів України Сергій Марченко захворів на коронавірус. За матеріалами УНІАН.