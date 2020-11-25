Україна ініціює позачергове засідання ТКГ

Тристороння контактна група за ініціативи української делегації наступного тижня може провести позачергове засідання, де, серед іншого, обговорюватиметься розблокування КПВВ на лінії розмежування.

Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Українська сторона ініціює на наступному тижні позачергове засідання ТКГ, на якому були б розглянуті такі питання: звільнення утримуваних осіб, розблокування російською стороною роботи КПВВ, фіналізація домовленості про дев'ятнадцять ділянок розмінування, фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення, забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Україні, міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб", - йдеться у повідомленні.

Голова української делегації Леонід Кравчук підкреслив, що основою мирного врегулювання є домовленості на вищому рівні у нормандському форматі.

Українська делегація знову нагадала про свою позицію - основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтверджує свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації, для чого, зокрема, і запропонувала свій "План спільних кроків".

Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі у 2019 році, до кінця цього року.

Проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання, - ось який вихід пропонує Українська делегація в ситуації, що склалася.

Консолідована позиція лідерів держав нормандського формату, які ухвалили під час своїх зустрічей низку документів щодо врегулювання російської українського збройного конфлікту, є головним дороговказом для подальшої роботи. Українська делегація не залишає впевненості у тому, що ця позиція продовжить бути основою ефективної спільної роботи й в рамках ТКГ.

Також Кравчук заявив російській стороні рішучий протест щодо загибелі вчора від кулі російського снайпера військовослужбовця 72 омбр Мінкіна.

Голова української делегації зажадав від представників РФ розслідування цього злочину та покарання винних, а від СММ ОБСЄ - сприяння в цьому розслідуванні.

24 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу повідомила, що представник Росії на засіданні політичної підгрупи заявив про підтримку Москвою плану дій із врегулювання на Донбасі, запропонованого представниками тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей. За матеріалами Укрінформ.