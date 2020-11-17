Україні потрібно дотримуватися курсу реформ, що стали умовою отримання безвізу - Маасікас

Чинна влада України повинна продовжити реформи, що стали умовою отримання безвізового режиму.

Про це під час виступу на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" заявив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

Україна повинна продовжити діяти у напрямку визначеному при отриманні безвізу - голова представництва ЄС

Він підкреслив, що попри коронавірус безвізовий режим для українців залишається неабияким досягненням.

"Ми діяли відповідно до взятих на себе зобов'язань. Це дорога з двостороннім рухом - були зобов'язання з українського боку, які були виконані, і, відповідно, ми запровадили такий режим. Деякі з цих зобов'язань були поставлені під питання саме Конституційним Судом України. Тепер уже обрані лідери країни, це залежить більше від парламенту, мають подивитися в очі цим викликам, пов'язаним з Конституційним Судом та конституційною кризою і робити все необхідне для того, щоб відновлювати й декларації про доходи посадовців, і правову визначеність навколо НАБУ, щоб в цілому українські зобов'язання були виконані і продовжували діяти", - сказав Маасікас.

Голова Представництва ЄС зауважив. що з моменту ухвалення рішень КСУ пройшло вже три тижні.

"Реформи треба продовжувати з абсолютно повною віддачею з боку політичного лідерства країни", - акцентував Маасікас.

Зокрема він додав, що протягом останніх семи років було багато було досягнуто, зокрема було стабілізовано українську економіку, очищено банківський сектор, значно збільшилися обсяги торгівлі з ЄС, проведено реформу децентралізації.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження роботи з нашими українськими партнерами в рамках Угоди про асоціацію, аби завдяки нашій співпраці подолати всі критичні наслідки і якнайміцніше вкоренити наші досягнення", - резюмував посол ЄС.

Нагадаємо, що парламент відклав на наступний пленарний тиждень розгляд законопроєкту про відновлення е-декларування через народного депутата Олександра Дубінського, який несподівано подав у Раду альтернативний законопроєкт.

Раніше, 27 жовтня судді Конституційний Суд України скасував відповідальність за незаконне збагачення та неправдиве декларування.

Міжнародний валютний фонд відреагував на рішення Конституційного суду України відносно електронного декларування.

Голова КСУ Олександр Тупицький назвав законопроєкт Володимира Зеленського спробою конституційного перевороту в України.

Тим часом у Європейському Союзі стурбовані останніми рішеннями КСУ щодо діяльності антикорупційних органів. Воно може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Водночас посли країн "Великої сімки" заявили про стривоженість щодо останнього рішення Конституційного Суду, якими скасується антикорупційна реформа.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов припустив, що ситуація навколо рішення КСУ може бути цілісним планом проти основ української державності.

За матеріалами prm.ua/