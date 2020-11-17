Відкат у реформах може мати серйозні наслідки для міжнародної співпраці України - Лінкявічус

Україна має продовжувати процес європейської трансформації країни попри пандемію коронавірусу і російську агресію і не допустити відкату в розпочатих важливих реформах.

Про це заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічус у виступі на відкритті онлайн-форум "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попри на пандемію, на агресію Російської Федерації все одно ніхто не може відкидати процес реформ, і це важливо усвідомлювати... Нам необхідно провести інвентаризацію всіх реформ і, попри на важкі часи, які ми переживаємо, треба не зупинятися, а проводжувати працювати... Литва та інші партнери не просто будуть стояти осторонь і спостерігати, що відбувається (в Україні - ред.), ми будемо активно до цього долучатися. Я думаю, що все є можливим", - сказав Лінкявічус.

Він зауважив, що перед Україною наразі дійсно стоїть проблем і викликів, які непокоять також європейських партнерів нашої країни.

У цьому контексті міністр закордонних справ Литви зауважив, що дуже важливим питанням є обговорення дій Конституційного суду, який зробив кроки для того, щоб припинити антикорупційну реформу.

"Ми також маємо розуміти, що відкат цих реформ - зокрема, банківської та інших, може мати надзвичайно серйозні наслідки для майбутнього співпраці України з міжнародними структурами, включаючи ЄС. Ми не хочемо, щоб це (відкат -ред.) сталося", - акцентував Лінкявічус.

Він також зауважив, що без ефективної реформи державної служби Україна не зможе досягти великого поступу, і саме тому ЄС надає значну підтримку цій реформі.

Окрім того, глава МЗС Литви звернув увагу на необхідність ухвалення відповідного митного та податкового законодавства, а також продовження процесу цифрової трансформації України. за матеріалами Укрінформ.