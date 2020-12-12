"Воєнні злочини та злочини проти людяності". Гаага хоче розслідувати ситуацію в Україні

Прокурорка Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда заявила, що події в Україні після 20 лютого 2014 року на Донбасі та у Криму мають ознаки злочинів та вимагають детальнішого розслідування.

Як заявила Бенсуда, її канцелярія дійшла такого висновку за результатами попереднього розслідування у справі "Ситуація в Україні", відкритого 24 квітня 2014 року на підставі заяви українського уряду, повідомляє пресслужба суду.

"Канцелярія дійшла висновку, що на цей час існують розумні підстави вважати, що широкий діапазон діянь, скоєних в контексті ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив суд, ці висновки розглянуть детальніше у щорічній Доповіді щодо результатів проведення попереднього розслідування. При цьому вони стосуються трьох великих груп злочинів:

1. Злочини, скоєні в контексті військових дій;

2. Злочини, скоєні під час затримань;

3. Злочини, скоєні в Криму.

При цьому Бенсуда зазначила, що ці злочини, вчинені різними сторонами конфлікту, також були достатньо серйозними, як з кількісної, так і з якісної точки зору, щоб вимагати розслідування Канцелярією.

"Моя Канцелярія зробила висновок, що, попри наявну інформацію про національні судові провадження, потенційні справи, які можуть з'явитися на підставі розслідування, були б допустимими у Суді. Це пояснюється або тим, що уповноважені органи в Україні та/або в Російській Федерації не проводять активні дії щодо категорій осіб та діянь, які були ідентифіковані моєю Канцелярією, або тим, що національна судова система не є "доступною" на території під контролем протилежної сторони, що дійсно унеможливлює затримання обвинуваченого, або отримання необхідних доказів та свідчень, або взагалі проведення проваджень представниками компетентних органів", - підкреслила вона.

За словами Бенсуди, наступним кроком в цьому процесі має бути звернення до суддів Палати попереднього провадження Суду по дозвіл на розслідування.Що відомо Міжнародний кримінальний суд розпочав попереднє розслідування у справі "Ситуація в Україні" 24 квітня 2014 року на підставі заяви ad hoc Уряду України про визнання юрисдикції МКС щодо подій на території країни. Згодом до неї приєднали другу заяву України, подану у 2015 році, щоб охопити ймовірні злочини на території України протягом усього періоду з 20 лютого 2014 року.

Міжнародний кримінальний суд діє на підставі Римського статуту, який набрав чинності у 2002 році. Суд, який базується в Гаазі, розглядає злочини проти людяності, випадки геноциду і військових злочинів. При цьому юрисдикція суду поширюється тільки на ті держави, які ратифікували Статут.

У 2016 році Канцелярія МКС оприлюднила попередній звіт у справі "Ситуація в Україні". У документі вказується, що "ситуація на території Криму і Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між Україною і Російською Федерацією".

Після оприлюднення звіту РФ заявила про бажання вийти з Римського статуту. Україна надала Гаазі докази пропаганди військової служби серед дітей у Криму.

За матеріалами UA: Суспільне Новини