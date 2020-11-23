Зеленський підтримав вихід України з чергового договору СНД

Глава держави Володимир Зеленський підтримав вихід країни з договору про проведення узгодженої монопольної політики Співдружності незалежних держав (СНД).

Відповідний закон гарант підписав в понеділок, 23 листопада.

Як відзначили в ОП, вихід із цього договору СНД захистить українські національні економічні інтереси.

"Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торгово- економічного тиску на Україну, - пояснили у президента.

Відзначається, що договір був підписаний 25 січня 2000 року в Москві та ратифікований українським парламентом законом від 16 січня 2003 року. Рішення про вихід із цього договору Рада схвалила 5 листопада 2020 року.

Нагадаємо, 2 вересня Кабмін ухвалив рішення щодо припинення участі України в угоді про співпрацю в галузі ветеринарії, угоді про співпрацю в області санітарної охорони територій держав - учасниць СНД і в угоді про створення Координаційної ради з карантину рослин держав - учасниць СНД. За матеріалами Слово і Діло.