Україна отримала від ЄС перший оборонний транш у EUR3,9 млрд

До спеціального фонду державного бюджету України надійшло EUR3,9 млрд від Європейського Союзу. Це перша виплата в межах першого оборонного траншу на 5,01 млрд євро за програмою Ukraine Support Loan.

Як повідомляють у Мінфіні, кошти спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб, зокрема розвиток оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

Ukraine Support Loan є частиною дворічної програми підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки із загальним бюджетом до EUR90 млрд.

У 2026 році в її межах Україна може отримати до EUR45 млрд, з яких EUR28,3 млрд передбачено на оборонні потреби.

"Ці кошти будуть спрямовані на те, що сьогодні має критичне значення для нашої стійкості: посилення українського виробництва дронів, оборонної промисловості та забезпечення потреб Сил оборони", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він також наголосив, що більш прогнозований характер підтримки ЄС дає уряду можливість планувати фінансування оборонних і бюджетних потреб на середньострокову перспективу, зберігати фінансову стабільність та зміцнювати оборонно-промисловий потенціал країни.

Це вже другий транш, який Україна отримала в межах Ukraine Support Loan. 25 червня до державного бюджету надійшло EUR3,2 млрд бюджетної підтримки. Таким чином, загальний обсяг фінансування за цією програмою вже досяг EUR7 млрд.

Загалом Ukraine Support Loan передбачає до EUR90 млрд фінансування у 2026- 2027 роках. Із цієї суми EUR30 млрд буде спрямовано на бюджетну та економічну підтримку, а EUR60 млрд - на фінансування оборонних потреб, зокрема розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Програму фінансують за рахунок запозичень Європейського Союзу на ринках капіталу під гарантії бюджету ЄС. Передбачається, що погашення позик у майбутньому здійснюватиметься за рахунок репарацій, які Росія має сплатити Україні за завдані збитки. За матеріалми Фінансовий клуб