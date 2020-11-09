Азербайджан попросив вибачення за збитий на кордоні з Вірменією російський вертоліт

Російський вертоліт Мі-24 випадково збили у Вірменії азербайджанські військові. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Азербайджану.

Там підкреслили, що вертоліт було збито на нахічеванській ділянці вірменсько-азербайджанського державного кордону.

У МЗС Азербайджану зазначили, що вертоліт пролітав безпосередньо поруч із вірменсько-азербайджанським кордоном, у темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО. Там підкреслили, що раніше російських вертольотів не помічали у цьому районі.

Азербайджанські дипломати заявили, що інцидент стався на тлі напруженої ситуації в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з імовірними провокаціями вірменської сторони. Вони попросили вибачення за те, що трапилося.

У МЗС підкреслили, що трагічний інцидент має випадковий характер, його не було спрямовано проти російської сторони.

Азербайджанська сторона висловила співчуття сім'ям загиблих членів екіпажу, побажала найскорішого одужання постраждалим і заявила про готовність виплатити компенсацію за те, що сталося.

Сьогодні ввечері поблизу кордону Вірменії та Азербайджану розбився російський вертоліт. Вертоліт упав біля села Ерасх в Араратській області Вірменії. Після падіння він загорівся, відомо про двох загиблих і одного пораненого. У міністерстві оборони РФ заявили, що російський вертоліт, який упав, було збито.

Інцидент стався на тлі воєнного конфлікту в Нагірному Карабасі, за який борються Вірменія та Азербайджан.

За матеріалами Гордон.