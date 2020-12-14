Байден отримав голоси виборників в усіх спірних штатах

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримав голоси виборників у всіх спірних штатах. Загалом станом на зараз Байден має 240 голосів виборників.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Так, кандидат від Демократичної партії отримав підтримку виборників Аризони, Джорджії, Мічигану, Невади, Пенсильванії та Вісконсину. В цих штатах команда чинного президента США Дональда Трампа намагалася оскаржити результати голосування.

Зазначимо, для перемоги на виборах президента США кандидату необхідно 270 голосів виборників. Голосування виборників в американських штатах продовжується. Трамп зараз має 191 голос.

У суботу Байден представив нових членів своєї адміністрації, які обіймуть посади після його остаточної перемоги на президентських виборах. Байден представив майбутніх міністра сільського господарства та міністра у справах ветеранів.

Крім того, Байден та кандидат у віцепрезиденти США Каміла Харріс отримали звання "Люда року" за версією журналу Time. За матеріалами РБК-Україна.